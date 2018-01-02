伊朗連日動亂 最高領袖指敵國協同策動

（中央社德黑蘭2日綜合外電報導）伊朗上週爆發撼動全國的反政府抗議，最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）今天終於打破沉默表示，伊朗的「敵人」精心策劃滲透及鎖定伊朗政權的陰謀。

法新社報導，伊朗國營電視台公布哈米尼的聲明，內容指出：「近日的事件中，敵人團結一致，他們動員金錢、武器、政策及安全機構等一切手段，為這個伊斯蘭政權製造難題。」

他說：「敵人不斷在尋找任何滲透及打擊伊朗的機會及縫隙。」

伊朗各地的動亂已經持續5天，造成21人喪生。這些動亂始於民眾對經濟現況的不滿，不久後便擴大到針對伊朗的伊斯蘭政權。