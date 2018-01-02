伊朗連日動亂 最高領袖指敵國協同策動

（中央社德黑蘭2日綜合外電報導）伊朗上週爆發撼動全國的反政府抗議，最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）今天終於打破沉默表示，伊朗的「敵人」精心策劃滲透及鎖定伊朗政權的陰謀。
法新社報導，伊朗國營電視台公布哈米尼的聲明，內容指出：「近日的事件中，敵人團結一致，他們動員金錢、武器、政策及安全機構等一切手段，為這個伊斯蘭政權製造難題。」
他說：「敵人不斷在尋找任何滲透及打擊伊朗的機會及縫隙。」
伊朗各地的動亂已經持續5天，造成21人喪生。這些動亂始於民眾對經濟現況的不滿，不久後便擴大到針對伊朗的伊斯蘭政權。
哈米尼對戰爭寡婦及其家屬的集會說：「人民的勇氣、犧牲及信念，可以阻止敵人行動。」
路透社報導，哈米尼先前在他的網站上表示，他會在「時機成熟」時，對全國發表有關近日事件的看法。
哈米尼未對敵人指名道姓，但伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）秘書夏卡尼（Ali Shamkhani）說，美國、英國及沙烏地阿拉伯是伊朗近日動亂的幕後主使者。
「塔斯尼姆通訊社」（Tasnim News Agency）報導夏卡尼接受總部設在貝魯特的馬雅丁電視台（AlMayadeen TV）訪問時說：「沙烏地阿拉伯將會蒙受伊朗的出乎意料回應，他們知悉會有多麼嚴重。」（譯者：中央社鍾佑貞）1070102