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中央社

陸環保部：京津冀6日起連3天嚴重空汙

中央社2018/01/02 22:11
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社記者林克倫北京2日電）中國環境保護部宣傳教育司今天透過微博發布消息預測，6至8日凌晨，京津冀中南部及山東西部將出現中至重度空氣汙染。其中7日夜間京津冀中南部汙染最重，8日白天逐漸緩解。

報導稱，未來3天（3至5日），全中國大陸的空氣品質整體一般，華北、西北和華南局部地區可能出現中度污染。5日起，受中層大氣升溫及近地面靜風、高溼條件等綜合影響，北京、天津、河北及周邊區域中南部擴散條件逐漸轉差。

預計6至8日凌晨，京津冀中南部及山東西部將出現中至重度汙染過程，個別城市可能出現短時間的嚴重污染，影響範圍包括石家莊、保定、衡水、邗鄲、邢台、滄州、濟南、德州與聊城等城市。

其中，7日夜間京津冀中南部地區汙染最嚴重，每小時PM2.5濃度可能達到或超過每立方公尺250微克。8日白天起，受冷空氣影響，污染形勢將自北向南逐漸緩解。

在長三角地區，3至7日因受偏東氣流影響，整體以良為主。其中5至6日，北部內陸地區氣壓場較弱，空氣質量以輕度汙染為主，局部地區中度汙染，首要汙染物是PM2.5。

至於珠三角地區，3至5日受靜穩天氣影響，地面風力微弱，珠三角地區空氣品質為輕至中度汙染，局部地區早晚將出現重度汙染。6至7日受高空槽和低層偏南氣流影響，空氣品質優至良，首要汙染物為PM2.5或二氧化氮。1070102

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