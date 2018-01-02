陸環保部：京津冀6日起連3天嚴重空汙

（中央社記者林克倫北京2日電）中國環境保護部宣傳教育司今天透過微博發布消息預測，6至8日凌晨，京津冀中南部及山東西部將出現中至重度空氣汙染。其中7日夜間京津冀中南部汙染最重，8日白天逐漸緩解。

報導稱，未來3天（3至5日），全中國大陸的空氣品質整體一般，華北、西北和華南局部地區可能出現中度污染。5日起，受中層大氣升溫及近地面靜風、高溼條件等綜合影響，北京、天津、河北及周邊區域中南部擴散條件逐漸轉差。

預計6至8日凌晨，京津冀中南部及山東西部將出現中至重度汙染過程，個別城市可能出現短時間的嚴重污染，影響範圍包括石家莊、保定、衡水、邗鄲、邢台、滄州、濟南、德州與聊城等城市。