天津重慶吉林福建省市長 同日換人

景俊海長期任職於中共領導人習近平祖籍陝西，更曾主導擴建習父習仲勳陵墓，被外界視為「習近平心腹」。他在2009年6月擔任陝西省副省長時曾訪問台灣。

前中共北京市委副書記景俊海出任吉林省副省長、代理省長，前工業和信息化部副部長唐登杰擔任福建省副省長和代理省長。

綜合新華社、人民日報報導，2017年底由重慶市長調任中共天津市委副書記的張國清，今天被任命為天津市副市長及代理市長。中共重慶市委副書記唐良智擔任重慶市副市長和代理市長。

（中央社台北2日電）中國大陸今天陸續發布天津市、重慶市、吉林省和福建省政府一把手的人事。去年10月底中共第19次全國代表大會結束後，地方高層人事的密集調整暫告一段落。

張國清和唐登杰都曾長期在兵工企業任職，張國清曾是中國兵器工業集團總經理。2013年，重慶政壇因前中共重慶市委書記薄熙來、前重慶市副市長王立軍垮台而需重建之時，張國清脫離軍工集團空降重慶任市委副書記。

唐登杰曾是中國兵器裝備集團董事長、上海副市長，在離開中國兵器裝備集團後，去年5月出任工信部副部長、國家航天局局長、國家原子能機構主任、國家國防科技工業局局長。

唐良智長期在湖北武漢、襄陽及四川成都擔任地方領導人，去年3月起擔任重慶市委副書記。1070102