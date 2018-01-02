蒲亭政黨競選影片 被控不當利用孩童

（中央社莫斯科2日電）俄羅斯總統蒲亭所屬政黨「統一俄羅斯」日前推出短片，片中小女孩向俄國民間故事中的嚴寒老人，祈求繼續讓蒲亭當總統。競選對手蘇布查克認為影片觸法，統一俄羅斯黨已將影片下架。

俄羅斯總統大選相關活動已展開，現任總統蒲亭（Vladimir Putin）所屬的政黨「統一俄羅斯」日前為支持蒲亭連任，推出一支具爭議性的影片。

片中一名小女孩，和俄羅斯民間故事中帶來新年祝福和禮物的「嚴寒老人」坐在沙發上，細數政府的政績，接著電視出現蒲亭宣布參選總統的畫面，小女孩向嚴寒老人許願蒲亭當選，因為「爸爸說沒有蒲亭，城市不可能變這麼好」，嚴寒老人笑說，「你知道我接到多少這樣的請求嗎？」