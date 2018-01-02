蒲亭政黨競選影片 被控不當利用孩童

（中央社莫斯科2日電）俄羅斯總統蒲亭所屬政黨「統一俄羅斯」日前推出短片，片中小女孩向俄國民間故事中的嚴寒老人，祈求繼續讓蒲亭當總統。競選對手蘇布查克認為影片觸法，統一俄羅斯黨已將影片下架。
俄羅斯總統大選相關活動已展開，現任總統蒲亭（Vladimir Putin）所屬的政黨「統一俄羅斯」日前為支持蒲亭連任，推出一支具爭議性的影片。
片中一名小女孩，和俄羅斯民間故事中帶來新年祝福和禮物的「嚴寒老人」坐在沙發上，細數政府的政績，接著電視出現蒲亭宣布參選總統的畫面，小女孩向嚴寒老人許願蒲亭當選，因為「爸爸說沒有蒲亭，城市不可能變這麼好」，嚴寒老人笑說，「你知道我接到多少這樣的請求嗎？」
畫面最後帶到嚴寒老人擁抱小女孩，手套上露出「統一俄羅斯黨」的標誌。
影片推出後即被另一參選人，記者暨前實境秀主持人兼社交名媛蘇布查克（Ksenia Sobchak）檢舉。蘇布查克競選總部向俄羅斯中選會和聯邦檢察院提出抗議，認為影片違反「俄國公民選舉權和公民投票權基本保障法」及「俄羅斯總統選舉法」。
根據上述法規，俄國選舉活動不得直接或間接使用未成年人從事競選宣傳，包括在競選素材中使用未成年者的影像或話語。
統一俄羅斯黨隨後澄清，指這次沒有推出自家候選人，不是競選主體，所以影片不是競選宣傳片，只是「訊息量有點過大」。
統一俄羅斯黨並表示中選會最後裁決，也認為不具宣傳性質，但因為可能會引起不同詮釋，所以決定聽從中選會的建議，將影片從官方Youtube頻道移除。
不過影片已被網友備份引來不少負評，指這影片「利用小孩」，「很丟臉」。
俄羅斯總統大選將於3月18日舉行，現任總統蒲亭去年12月初宣布拚連任，但不依往例成為所屬政黨推派的候選人，而以獨立參選人方式角逐，依規定需蒐集30萬份聯署書。1070102