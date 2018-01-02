市場測試Fed 害得美元蹣跚進入2018年

進入 2018 年，美元依舊步履蹣跚。週二，美元兌歐元下跌至四個月低點。

此一走勢，反應了 2017 年的趨勢。2017 年，美元兌主要外幣下跌近 10%，創 2004 年以來，跌幅最大的一年。

Werthstein 機構總經理基亭 (Giles Keating) 週二告訴 CNBC 說，美元可能會持續下跌，尤其是美元兌歐元。

他說：「在美國，升息三次或四次，仍有所不足，因為此時，歐洲央行說，他們將在 9 月停止量化寬鬆政策 (QE)，甚至開始談到升息，」