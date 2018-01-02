樂視賈躍亭滯留美國 委託妻子處理債務

（中央社北京2日綜合外電報導）樂視集團（LeEco）創辦人賈躍亭違抗中國監管機關的返國命令，今天在微博表示，妻子甘薇和哥哥賈躍民將處理困擾樂視集團的債務問題。

法新社報導，跨足電動車和智慧手機業務的44歲樂視集團負責人賈躍亭，在社群媒體張貼致中國證券監督管理委員會北京監管局的公開信。這個機構上週要求賈躍亭在2017年結束之前返國。

外界認為曾是億萬富翁的賈躍亭滯留美國，試圖建立總部設在洛杉磯的電動車公司法拉第未來（FaradayFuture）。因為積欠數億美元的未償還貸款，中國法院上個月把他列入全國法院失信被執行人黑名單（老賴黑名單）。