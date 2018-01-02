NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈林志玲言承旭結婚？他暗示好事將近「論文」太重口味　男大生糗翻理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

樂視賈躍亭滯留美國 委託妻子處理債務

中央社2018/01/02 22:54
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社北京2日綜合外電報導）樂視集團（LeEco）創辦人賈躍亭違抗中國監管機關的返國命令，今天在微博表示，妻子甘薇和哥哥賈躍民將處理困擾樂視集團的債務問題。

法新社報導，跨足電動車和智慧手機業務的44歲樂視集團負責人賈躍亭，在社群媒體張貼致中國證券監督管理委員會北京監管局的公開信。這個機構上週要求賈躍亭在2017年結束之前返國。

外界認為曾是億萬富翁的賈躍亭滯留美國，試圖建立總部設在洛杉磯的電動車公司法拉第未來（FaradayFuture）。因為積欠數億美元的未償還貸款，中國法院上個月把他列入全國法院失信被執行人黑名單（老賴黑名單）。

賈躍亭在類似推特的微博寫下公開信表示：「我已經全權委託（妻子）甘薇女士、（兄長）賈躍民先生全權代理我行使上市公司股東權利和履行股東責任。」

他說，甘薇和賈躍民將會處理樂視網（LeshiInternet）的債務問題。樂視網是樂視集團主要的公開交易部門。

現年33歲的甘薇是幾部劇情片的演員和製作人，她說先生欠下質押股票相關的貸款69億人民幣（10億美元）。她今天寫道，2014年至今賈躍亭已經對相關貸款支付利息17億人民幣（2億6700萬美元）。（譯者：中央社陳彥鈞）1070102

前中研院政治所長林繼文 2日辭真愛感人 美癌末新娘完婚後...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan