真愛感人 美癌末新娘完婚後18小時辭世

兩人是在康乃狄克州（Connecticut）的哈特福（Hartford）參加搖擺舞團活動結識

美國廣播公司（ABC）報導，海瑟‧摩歇（HeatherMosher）在2016年12月底被診斷出罹患一種攻擊性強的乳癌，當時還是她男友的戴夫‧摩歇（Dave Mosher）正好準備在同一天向她求婚。

（中央社紐約2日綜合外電報導）美國康乃狄克州罹患乳癌的女子海瑟‧摩歇完婚後18小時就與世長辭，她的丈夫在一年前便得知女友罹癌，仍執意迎娶她，兩人原定婚期則巧合成為這位新娘的出殯日。

35歲的新郎戴夫受訪時表示：「我原本計畫2016年12月23日向她求婚。她之前在乳房發現一個腫塊，當天上午我們去見醫生。」

組織切片檢查結果證實海瑟罹患乳癌。但戴夫並未因此退縮，他當天仍帶著海瑟乘坐四輪馬車，並在車上向她求婚。

戴夫回憶當時感受表示：「我從未如此想要讓她知道，她不會獨自面對這一切。」

他還哽咽說道：「當你找到真愛…（放棄她）就像要你把手臂和身體分開，你做不到。我們是一體的，她是我的另一半。」

海瑟隨後經歷2輪化療和2次手術，期間她和戴夫繼續籌備婚禮。兩人原定2017年12月30日完婚，但醫生建議婚期「越早越好」。

他們最後在親友見證下，於12月22日在哈特福的聖方濟醫院（St. Francis Hospital）交換誓言。當時海瑟已須依靠生命維持器，她躺在病床上，頭戴假髮、身著新娘禮服和首飾。

擔任伴娘的友人卡拉斯（Christina Karas）表示：「她當時已垂死，所有親友圍繞在身旁，顯然是她生命中最後時刻。她為了婚禮，為了與她夢中情人完婚，堅持撐到最後。」

戴夫則說，海瑟的結婚誓言幾乎是她最後遺言。

海瑟過世後，家屬選在12月30日替她舉行葬禮，也就是她和丈夫原定結婚之日。戴夫表示，這純屬巧合，「我原本應在這天和她交換誓言，如今卻是向她告別，這感覺很不真實」。（譯者：中央社張正芊）1070102