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中央社

樂視賈躍亭滯美 函北京官方宣稱會負責

中央社2018/01/02 23:13
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北2日電）中國大陸樂視集團創辦人賈躍亭在集團出現財務危機後，前往美國，中國官方日前責令他返國。但陸媒今天報導，賈躍亭未在期限前回中國，只發函說委託妻子甘薇和兄長賈躍民全權代理。

新浪財經報導，在官方責令賈躍亭返國期限日－2017年12月31日，賈躍亭回函北京證監局說，已委託樂視副董事長賈躍民於2017年12月29日下午前往北京證監局當面溝通和匯報。

賈躍亭在信中自稱，積極與上市公司充分討論溝通，提出明確的還款意願和初步方案，雙方形成債務解決意向，通過出售資產獲得資金和以資產抵債的方式，解決上市公司的欠款問題，切實履行好上市公司股東責任。

他還在信中宣稱，美國法拉第未來（FaradayFuture）公司融資「已經取得重大進展」，目前有好多工作需要推動，保障電動汽車FF 91量產銷售和按時交付。

賈躍亭說，「為更好地解決上市公司債務問題」，已委託甘薇、賈躍民全權代理他行使上市公司股東權利和履行股東責任。他並聲稱，「針對債務問題，我會盡責到底」。

賈躍亭在集團出現財務危機後，前往美國至今未歸。中國證監會北京監管局下達通告，責令賈躍亭在去年12月31日前返國「履行應盡義務」，保護投資人權益。1070102

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