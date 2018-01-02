樂視賈躍亭滯美 函北京官方宣稱會負責

（中央社台北2日電）中國大陸樂視集團創辦人賈躍亭在集團出現財務危機後，前往美國，中國官方日前責令他返國。但陸媒今天報導，賈躍亭未在期限前回中國，只發函說委託妻子甘薇和兄長賈躍民全權代理。

新浪財經報導，在官方責令賈躍亭返國期限日－2017年12月31日，賈躍亭回函北京證監局說，已委託樂視副董事長賈躍民於2017年12月29日下午前往北京證監局當面溝通和匯報。

賈躍亭在信中自稱，積極與上市公司充分討論溝通，提出明確的還款意願和初步方案，雙方形成債務解決意向，通過出售資產獲得資金和以資產抵債的方式，解決上市公司的欠款問題，切實履行好上市公司股東責任。