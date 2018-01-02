立法計畫期中選舉海外威脅 川普迎新挑戰

在此同時，北韓領導人金正恩提醒美國，北韓核子武力如今已是既成事實，而非未來的威脅。對此，川普只說：「我們走著瞧」。

他1日抨擊巴基斯坦「撒謊和欺騙」，並未全力管控好戰分子，把美國領袖當「傻子」耍來耍去。在伊朗方面，川普繼續為反政府示威搖旗吶喊，他說伊朗「分崩離析」，「改變的時刻已到來」。

「美聯社」報導，川普以針對伊朗和巴基斯坦的咄咄逼人推文，展開他的第2年任期。

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國總統川普已結束年終休假返回華盛頓，準備面對新的立法挑戰、國會期中選舉以及海外威脅。

在耶誕節前成功完成減稅立法後，川普希望締造更多立法成就。他計畫下週末邀請參議院多數黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）和眾議院議長萊恩（Paul Ryan）赴大衛營，擬定2018年立法工作計畫。

共和黨人急於在焦點轉移到國會期中選舉前，獲得進展。共和黨想要在2018年保有參議院和眾議院多數地位，必須應付川普滿意度達到歷史低點以及近來民主黨在選舉上的斬獲。

白宮已表示，川普將於1月提出等待長久的基礎建設計畫。川普也已說，他要改革福利制度，並於日前預測民主黨人和共和黨人「終將聯手」制定新的健保計畫。

萊恩已談到改革醫療補助（Medicaid）、聯邦醫療保險（Medicare）和其他社會安全網計畫，但麥康奈已暗示不願意這麼做，除非有民主黨的支持。

共和黨在參議院只有51票比49票的微弱多數優勢，和通過多數法案所需的60票相去甚遠，這給予了民主黨人影響力。

國會也必須處理2017年積壓的法案。國會必須在1月19日前同意一項支出法案，以免政府局部關閉。（譯者：中央社嚴思祺）1070102