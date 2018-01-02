美媒公佈中共秘密文件 中國計劃軍援北韓

根據這份由中共中央辦公廳在2017年9月15日發出的第94號文件中指出，北韓所處的重要政治戰略地位是無可取代的，中國必須不惜一切代價捍衛北韓主權和領土完整、切實保障北韓政權的穩定和延續。

華盛頓自由燈塔（Washington Free Beacon）是美國一家保守派政治新聞網站，2012年上線，曾多次揭發中國政府機密消息。根據網站公布一份取得的中共內部機密文件顯示，中共在去年9月中旬時，仍計劃對北韓持續提供協助，目前尚不清楚在文件發布後，中共政策是否作出調整。

文件也顯示，中共擔憂以美國為首的西方敵對勢力在朝鮮半島上出現軍事對峙，中國和俄羅斯等國家勢必會盡一切有效手段，這包括外交斡旋與軍事牽制，讓美國等西方國家企圖與軍事手段武裝挑釁，甚至推翻北韓政權的可能性不存在。

文件指出，北韓目前無須立即放棄核武器，只要承諾不再繼續開展新的核試驗並立即付諸行動，中國方面將加大對北韓經貿和軍事援助。

根據這份文件，中共決議將進一步加大對北韓民生與基礎建設的援助，2018年相關援助資金將比2017年增加15%，往後5年內每年還將比前一年增加不低於10%。

此外，中國有關暫停提供所有與北韓有關的銀行業務規定，將僅限於中共中央直屬的國有銀行和部分地方銀行。

同時，中共也決議將增加對北韓防禦性軍事建設投入，進一步向北韓提供諸如中共解放軍更先進的中短程彈道飛彈、子母彈等高端軍事科學技術，協助加強北韓維穩。1070102