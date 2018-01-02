NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
運動總覽棒球籃球綜合世大運研討會網頁遊戲
即時跑馬燈林志玲言承旭結婚？他暗示好事將近「論文」太重口味　男大生糗翻理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
運動

ATP／前球王穆雷因臀傷退賽　是否出戰澳網周末決定

記者鍾東穎／綜合報導2018/01/02 23:53
▲英國網球名將Andy Murray（圖／美聯社／達志影像）
▲英國網球名將Andy Murray（圖／美聯社／達志影像）

英國網球名將Andy Murray去年以世界第一的身分開始賽季，但因臀部傷勢在7月溫網出局後便無再參賽，年終排名跌至16名。把希望寄託在今年的前球王Murray(2)日發出聲明表示，因傷將退出澳網前哨戰布里斯本網賽。

「現在我必須重新評估我的選擇。」Murray原預計在布里斯本網賽回歸賽場，也飛到當地進行訓練了，但在開打前的訓練中他並不滿意自己的狀態，所以選擇退出，「繼續等待傷勢復原，給我的臀部更多時間恢復。」

突然宣布退賽Murray也向球迷和主辦方道歉，並在聲明中提到「我經歷了一個十分艱困的時期，詢問了很多髖關節專家，自去年美網以來，缺戰非常久的一段時間，我非常想回到場上，並盡我的全力去復健。」

養傷的這段期間Murray也透露心態的轉變，「我內心只想打網球而非競爭。這幾個月我才意識到我有多喜歡打網球，而且非常想念，每當我醒來我都希望我的傷更好些，但當你上場時發現做不到你需要的水平上，這是很沮喪的。」

Murray表示，「我現在有兩個選擇，一是持續復健，讓臀部有更多時間恢復，另一個是手術，但手術結果不一定如我預期，所以我想盡量避免這個選擇。」

澳網緊接著在15日開打，Murray目前還會留在澳洲幾日觀察狀況，「我會留在這裡看看我的臀部傷勢是否能夠出賽，周末會決定留在這，或是飛回家評估我下一步做什麼。」

關鍵字atpandy murray英國希望球王布里斯本網賽退賽澳網
小學作文預告　大和實現跟祖母約定吳志揚想連任　避免第五隊跳票關鍵

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan