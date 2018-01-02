ATP／前球王穆雷因臀傷退賽　是否出戰澳網周末決定

英國網球名將Andy Murray去年以世界第一的身分開始賽季，但因臀部傷勢在7月溫網出局後便無再參賽，年終排名跌至16名。把希望寄託在今年的前球王Murray今(2)日發出聲明表示，因傷將退出澳網前哨戰布里斯本網賽。

「現在我必須重新評估我的選擇。」Murray原預計在布里斯本網賽回歸賽場，也飛到當地進行訓練了，但在開打前的訓練中他並不滿意自己的狀態，所以選擇退出，「繼續等待傷勢復原，給我的臀部更多時間恢復。」

突然宣布退賽Murray也向球迷和主辦方道歉，並在聲明中提到「我經歷了一個十分艱困的時期，詢問了很多髖關節專家，自去年美網以來，缺戰非常久的一段時間，我非常想回到場上，並盡我的全力去復健。」

養傷的這段期間Murray也透露心態的轉變，「我內心只想打網球而非競爭。這幾個月我才意識到我有多喜歡打網球，而且非常想念，每當我醒來我都希望我的傷更好些，但當你上場時發現做不到你需要的水平上，這是很沮喪的。」

Murray表示，「我現在有兩個選擇，一是持續復健，讓臀部有更多時間恢復，另一個是手術，但手術結果不一定如我預期，所以我想盡量避免這個選擇。」

澳網緊接著在15日開打，Murray目前還會留在澳洲幾日觀察狀況，「我會留在這裡看看我的臀部傷勢是否能夠出賽，周末會決定留在這，或是飛回家評估我下一步做什麼。」