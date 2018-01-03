吃玩了沒／不「紙」是拉麵　這間店還有「桃子」

台灣人喜歡拉麵、愛吃拉麵，這份狂熱可是出了名，根據調查，光是計算旅日的台客，一年吃拉麵的商機就高達300億，因此讓一蘭、一風堂、山頭火、凪等近30家日本知名拉麵品牌紛紛來台展店，想吃上一碗還得大排長龍。不過這股「拉」風的拉麵風潮，可不是只有日本風味獨佔鰲頭，台灣也有業者別出心裁，將台灣人對於拉麵與火鍋的兩種喜好結合在一起，推出既道地又創新的日式拉麵鍋，讓許多拉麵愛好者的美食雷達再度大響，對拉麵有了不同的想像。



▲紙火鍋拉麵讓客人可以一直吃到熱騰騰的拉麵，並且吸附多餘的油脂。

這拉麵鍋一上桌，新意果然讓人驚呼連連，不似一般的拉麵裝在火鍋裡頭煮那麼簡單，而是精緻高雅的紙火鍋！這樣的設計不只讓人看得舒服，也有很貼心的意涵，因為容器將拉麵墊高了，吃起來不用彎腰低頭，讓長期埋頭工作的上班族、以及3C「低頭族」，在用餐時間終於可以獲得身心上的真正舒展。



▲海倫清桃是山本堂的代言人，親切分享這碗拉麵的獨到之處。



這家店還有另一個驚喜，就是代言人是海倫清桃！認真的她可不只是賣名氣，談起關於【山本堂拉麵】的美味秘訣，她更是專業得很：「為什麼要用紙火鍋呢？因為紙可以吸附多餘的油脂跟雜質。」一喝下肚，果真如此，湯頭白皙清澈、不油不膩，替身體瀝掉不少負擔，豚骨香也更加濃郁了！讓從小看【小當家】長大的我不禁讚嘆出聲：「是黑鍋！這是黑鍋！」原來【小當家】用紙火鍋做出打敗黑暗料理界的湯頭，這個原理是真的。沒想到，桃子聽到後也一起大笑，雖然她出生越南，但喜歡看的卡通也是跟我們是一樣的。



▲另一種醬油湯底，味道甘醇，沒有醬油的苦澀味，也很受老饕歡迎。



▲這裡麵條清一色採用細麵，吸附湯汁功力一流，相當入味。

「我們的叉燒是豬的背脊肉，每隻豬只有四條哦！」桃子雀躍的分享著，背脊肉也就是俗稱的里肌肉，肉質帶有適當的油花，口感紮實有嚼勁，再加上經過滷製又炙燒，所以吃起來鹹香咬勁十足。



▲不只選用較好的肉材，一碗拉麵的叉燒肉還足足有6塊之多。

整體吃起來非常濃郁爽口，加上桃子親切地介紹，這拉麵的CP值就更加高檔了！桃子也害羞地承認，其實她有一段時間幾乎天天中午都會來這用餐，因為【山本堂】的拉麵口味很多，小菜種類也多到可以擺滿一整桌，不怕吃膩，加上還可以免費加麵一次，完全是用200大洋就可以享受「吃到飽」的等級待遇啊！也難怪店內人潮總是絡繹不絕，用餐的同時，不小心還可以捕獲到野生的海倫清桃喔！



▲小菜種類多元，而且都是自家醃製，味道也很細緻。



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