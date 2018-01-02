政治巷仔內》邱明玉／蔡總統拜廟之玄機

先從經濟面談起，今年開春除了立法院臨時會要拚稅改外，最受矚目的，莫過於擁有「14A」央行總裁美名的彭淮南，即將在二月退休，過去20年，台灣經濟在彭淮南強勢坐鎮下，成功挺過4次金融巨浪，央行也為台灣累積可觀的外匯存底，並為央行帶來可觀的利息收入。

總統蔡英文元旦出席，由麗寶集團董事長吳寶田為了感謝玄天上帝恩澤所建的「賀聖宮」落成安座大典，祈求上帝公庇佑台灣國泰民安、風調雨順，經濟發展、社會進步。特別的是，有命理師指出，總統選擇出席的這個時辰，有特別的意涵，就是希望「貴人相助」，事實上無論從經濟、內政到選舉，蔡總統不但需要「貴人相助」，恐怕更期盼「天降奇兵」。

而彭淮南退休前，還讓台灣成功脫離美匯率操縱國觀察名單，因此新接任的總裁，必會被各方檢視，並與過去彭總裁的成績做一番比較。這個能襄助蔡總統穩住國家總體經濟的「貴人」，豈不重要乎？

再者，從近來各項民調看來，民眾給賴揆的蜜月期已過，從軍公教調薪後，賴揆這半年來似乎再無令人鼓掌的佳作，反倒是陷入「功德院」的泥沼裡，再加上慶富案、役政署、護照出包、一例一休民調內鬨等「豬隊友」頻扯後腿的情況下，一月底盛傳的內閣改組，確實令人期待「貴人」出現，幫內閣重新上緊螺絲再出發。

最後談到年底的選舉，不只需要「貴人」出現，身兼黨主席的蔡總統，恐怕更期盼不少選情告急的縣市能「天降奇兵」，尤其重中之重的新北市，到目前為止，還看不到有勝選希望的人選出來，也讓政壇耳語不斷發酵。

最新的傳聞，有綠營人士仍不放棄力拱賴清德選新北或台北市長，不但放出倒閣消息，還傳出高雄市可能在陳其邁初選出線後，陳菊不願再為其抬轎，可能北上接閣揆，這些種種傳聞，不管覺得瞎不瞎，不僅對賴內閣是一大傷害，也凸顯新北無人可戰的窘境。

不只新北，就連台北市，雖然還有亦敵亦友的台北市長柯文哲可望固守，但在綠營基層期盼推自己人的聲聲催促下，究竟是要把柯文哲當作民進黨的「貴人」相待，還是要找「奇兵」相拚到底，對蔡主席來說，恐怕考慮的時間也不多了。

此外，之前擁有執政優勢的宜蘭、彰化、雲林、嘉義，今年都面臨嚴峻的挑戰，還有綠營久攻不下的新竹縣、苗栗及南投，看起來也還是沒有變天的可能，這些地區都期盼「貴人」，甚至「奇兵」出現，不過話說回來，選舉和執政都是有連動關係，民進黨陷入艱困選局，歸咎於執政成績不佳，民心向背，總統若不問蒼生問鬼神，恐怕是最糟的作法。