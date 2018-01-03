「腹」能量退散！　消除贅肉隔空減脂不留痕

有人說，肥胖可以用兩句話來形容，一是「管不住嘴」，二是「邁不出腿」，尤其隨著冬天的來臨，除了胃口大開，寒冷的天氣也讓人每天只想躲在被窩、不想出門運動，肥胖便不知不覺地悄悄上身。肥胖不只使人變得老態臃腫，高體脂率也是造成心臟病、高血壓等心血管疾病的幫凶。近年來，各式各樣的減脂療程不斷推出，包括侵入式的抽脂手術，或是各種非侵入式治療如冷凍減脂、超音波減脂及隔空減脂等。

世民美妍林世強醫師表示，以隔空減脂來說，是利用27.12MHz這個「選擇性電場」來針對肥胖部位治療。由於脂肪細胞有熱敏感的特性，再加上高阻抗性，以致電流不容易通過，而選擇性電場促使脂肪層內的脂肪細胞帶電離子產生電偶極震盪，彼此互相磨擦產生熱，脂肪細胞逐漸達到43至45度自然凋亡的溫度，再經由人體的代謝，將凋亡的脂肪細胞排出體外。療程後建議每天至少要喝水2000至3000cc，幫助身體將凋亡的脂肪細胞代謝排出，並遵從醫囑，適當飲食及運動（如：轉腰、抬腿）等。