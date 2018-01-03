「腹」能量退散！　消除贅肉隔空減脂不留痕

有人說，肥胖可以用兩句話來形容，一是「管不住嘴」，二是「邁不出腿」，尤其隨著冬天的來臨，除了胃口大開，寒冷的天氣也讓人每天只想躲在被窩、不想出門運動，肥胖便不知不覺地悄悄上身。肥胖不只使人變得老態臃腫，高體脂率也是造成心臟病、高血壓等心血管疾病的幫凶。近年來，各式各樣的減脂療程不斷推出，包括侵入式的抽脂手術，或是各種非侵入式治療如冷凍減脂、超音波減脂及隔空減脂等。
世民美妍林世強醫師表示，以隔空減脂來說，是利用27.12MHz這個「選擇性電場」來針對肥胖部位治療。由於脂肪細胞有熱敏感的特性，再加上高阻抗性，以致電流不容易通過，而選擇性電場促使脂肪層內的脂肪細胞帶電離子產生電偶極震盪，彼此互相磨擦產生熱，脂肪細胞逐漸達到43至45度自然凋亡的溫度，再經由人體的代謝，將凋亡的脂肪細胞排出體外。療程後建議每天至少要喝水2000至3000cc，幫助身體將凋亡的脂肪細胞代謝排出，並遵從醫囑，適當飲食及運動（如：轉腰、抬腿）等。
林世強指出，隔空減脂之所以能不傷及表皮肌膚，主要是利用脂肪層上方皮膚層以及下方肌肉層的阻抗都比脂肪層低的原理。也就是說，當脂肪細胞升溫至凋亡溫度時，表皮的溫度則仍停留在不被燙傷的安全溫度範圍內，藉此達到減少脂肪細胞與雕塑曲線的目的。
▲林世強指出，隔空減脂的探頭面積大，適用於大範圍脂肪堆積的部位像是腹部（包含上腹和下腹）、腰側、大腿內外側等贅肉。（圖／公關照片）
此外，隔空減脂常用於大範圍脂肪堆積的部位像是腹部（包含上腹和下腹）、腰側、大腿內外側等贅肉。林世強強調，隔空減脂主要作用是減少脂肪細胞數量，在療程結束後，仍需透過均衡飲食與規律運動，才能維持理想體態。
林世強補充，由於隔空減脂對脂肪細胞的選擇性較高，療程中醫護人員會適當調整儀器位置與患者姿勢，讓電場作用在脂肪的比例達到最高，因此建議民眾一定要找經驗充足且合格的診所。值得提醒的是，孕婦、哺乳中婦女、子宮肌瘤患者、皮膚易過敏、裝有心律調節器或是脊椎、骨頭曾經裝設骨釘者較不適合此療程，建議先找醫師進行專業諮詢，做好術前的評估與判斷。