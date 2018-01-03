名家論壇》錢震宇／高傲的政府

事實上，蔡政府一系列荒腔走板的作為是在完全執政的情況下。蔡英文獲得689萬的高票當選總統，在立法院取得絕對優勢的過半席次，縣市首長也拿下13席，從地方到中央幾乎可說是一手掌控。這也使得民進黨在法案攻防上，予取予求，從年金改革、促轉條例、公投法、勞基法修法、到農田水利會長官派等，全都強勢表決通過。可以說，蔡政府想要什麼就有什麼，結果執政還是一蹋糊塗。

上周短短的一個禮拜，先是役政署長耍官威，然後是新版護照出大包，誤植美國機場照片，導致役政署長、領務局長相繼請辭，讓人不驚想問，「這政府到底怎麼了」？先不說其他的，光談這兩件事都有個共同點，就是「堅不認錯」，役政署長林國演覺得衛哨本來就不該擋他的車，也不認為應該道歉；外交部一開始堅稱照片不可能有誤，部長李大維還搞神隱，直到民意群起反彈後，才被迫承認錯誤、道歉。

而過去屢屢被綠營內部質疑是執政絆腳石的老藍男林全，已經被換下，現在的內閣閣員全數換了一輪，早非馬執政人馬，賴清德接任閣揆也已經三個多月，照說是毫無阻礙，一路綠燈。為何一台全新換裝的跑車，蔡英文開得走走停停、四處擦撞，卻還是志得意滿？我想了半天，想到最後大概只能歸結出兩個理由。

第一、國民黨太弱。國民黨自從失去政權後，歷經黨主席選舉、黨內選舉，導致資源耗損、內部對立，再加上遭到黨產會的無理追擊，自顧不暇。另外，國民黨變成在野黨之後，也無法有效掌握社會脈動，許多政策及議題拿不回主導權，接不到地氣，所以即便民眾對政府施政不滿也難以有辦法承接。國民黨如此，民進黨自然放心，反正做得再爛，也缺乏有力的監督及制衡。

第二、民進黨太爛。民進黨取得執政後，毫無章法，把民生經濟放一旁，先處理政治問題。大家都想等著分封進爵，沒人真正想為民眾做點事，重點是施政順序完全錯置，政府內部完全不尊重專業，政策錯誤毫無感覺，選舉完了還在分藍綠、搶資源，難怪頻頻凸槌。蔡英文的執政如同「國王的新衣」般，只有自己人說漂亮，外人卻看得一清二楚。

離譜的是，針對近來施政頻頻走針，行政院秘書長卓榮泰在民進黨中常會上向黨主席及黨公職道歉，卻沒有向民眾表達歉意，彷彿蔡英文及民進黨人才是政府的主人，而不是全民。顯見蔡政府根本沒有把人民放在眼裡，當然底下的內閣也有樣學樣。

對於有媒體報導閣員可能異動，總統府竟發出聲明說「過去這段期間，在全體國人與行政團隊的共同努力下，台灣正告別多年來的停滯，各項包括總體經濟、攸關國家發展的重大改革，都有相當顯著的進展，也獲得國際肯定」。讓人不禁想問總統府是活在平行時空嗎?請問台灣告別停滯了嗎？總體經濟有進展嗎？改革改好了嗎?獲得什麼國際肯定?總統府真敢講，民眾還不敢聽咧。

不過，回過頭來說，一個在勞工上街抗議勞基法當天在臉書PO出一張戴著耶誕帽的貓，以及會說出「勞工最低工資3萬元是我的夢想」的總統，大家還能強求什麼？所以結論是國民黨太弱還是民進黨太爛，或許也沒這麼重要了。

2018年伊始，碰上選舉年，蔡政府能有什麼樣的改變，真的不敢想。身為人民，面對這樣的高傲的政府以及看不見的出路，恐怕只剩下深深的無力感及失落感。

●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人

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