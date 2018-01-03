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踩慶富案地雷　本國銀行去年11月逾放月增19億

記者顏真真／台北報導2018/01/03 10:07
▲金管會公布截至2017年11月底，本國銀行逾逾期放款突破新台幣800億元，月增19億元，其中逾放增加前5大銀行中，有4家銀行因慶富案就提列15億元的逾放。（圖／NOWnews資料照）
▲金管會公布截至2017年11月底，本國銀行逾逾期放款突破新台幣800億元，月增19億元，其中逾放增加前5大銀行中，有4家銀行因慶富案就提列15億元的逾放。（圖／NOWnews資料照）

金管會2日公布截至去（2017）年11月底，本國銀行逾期放款突破新台幣800億元，月增19億元，其中逾放增加前5大銀行中，光4家銀行因慶富案就提列15億元的逾放。

承攬海軍獵雷艦的慶富公司因發生財務困難，無法依約繳交獵雷艦進度，在國內引發一連串風暴，海軍去年底與慶富正式解約，金管會並對慶富授信的14銀行開罰共計4000萬的罰金。而根據金管會統計，至去年11月底，這14家銀行對慶富集團整體放款餘額共234億元，潛在最大可能損失為172億元。

金管會也公布最新統計，截至去年11月底止，本國銀行放款總餘額26兆9963億元，月增236億元，逾期放款金額813億元，月增19億元，逾期放款比率0.3%，月增0.01個百分點。金管會分析，銀行逾期放款金額增加主要是因慶富案提列逾放16億元所致

至於11月逾放增加的前5大銀行中，提列慶富逾放的有第一銀行的2億、兆豐銀行的8億、土地銀行的1億、台灣銀行的4億。至於主辦行一銀逾放列報是否較少？金管會表示，可能是一銀放貸中有絕大部分有抵押品。另外，彰化銀行則因踩到一家能源科技廠地雷，也提列3.6億元逾放。

此外，由於銀行提列逾期放款金額增速較備抵呆帳金額為高的影響，11月底本國銀行備抵呆帳占逾期放款的覆蓋率為457.64%，較10月底464.06%減少6.42個百分點。
 

關鍵字逾放慶富案銀行金管會第一銀行
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