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故宮南院人氣不如預期　翁章梁提再造與地方共榮

記者陳鐘聲／嘉義報導2018/01/03 09:00
▲立委陳明文、蔡易餘舉辦故宮共榮發展座談會。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.01.02）
▲立委陳明文、蔡易餘舉辦故宮共榮發展座談會。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.01.02）

近期嘉義故宮南院參觀人數銳減，典藏空間、園區設施也有不足的情況，2日立委陳明文、蔡易餘邀請故宮南院林正儀院長與鄰近鄉鎮市首長、民意代表，在故宮南院一樓兒童館，舉辦共榮發展座談會。

陳明文表示，故宮南院開館至今遊客數逐年遞減，和鄉親期待落差太大，南院和地方毫無連結性，園區內景觀沒特色，就連入口處也不夠氣派，無法帶給地方繁榮。

蔡易餘指出，嘉義人對南院有很多期待，但館內展覽空間不足、內容不吸引人、文化聚落尚未成形等問題，希望透過故宮南院的提升帶動嘉義地方觀光能量。


▲故宮林正儀院長說明，發展成磁吸效應，應大有可為。（圖／記者陳鐘聲攝 , 2018.01.02）

林正儀說明，在藝術教育扎根、側門道路拓寬、諸羅觀日橋和阿里山鄒橋建置，將園區景觀藝術化，共同結合行銷，讓南院整體與地方共榮，發展成磁吸效應，應大有可為。

民進黨嘉義縣長黨內初選參選人翁章梁提10年再造計畫強調，博物館的經營、地方城市再造和外溢效應，是待解決的重要問題，故宮南院應和地方互動共榮共存，嘉義人才會有感；為解決南故宮問題，分成兩期，10年再造計畫，擴大社會參與、找回參觀人潮、提升回流率、落實文化分權等，因應遊客們需求，才能產生「外溢效應」，帶動地方發展。

雖未參與會議，但滿腹經綸的嘉義縣吳芳銘副縣長則對南院也有一番見解。吳芳銘主張，博物館與美術館等群聚效應，是一個城市文明的累積與呈現，故宮附近需要藝文特區，讓館舍群聚，增加旅人停留時間，豐富主題旅遊，就可以帶動文化觀光發展與地方共榮。

關鍵字故宮南院陳明文蔡易餘林正儀翁章梁吳芳銘
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