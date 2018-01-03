故宮南院人氣不如預期　翁章梁提再造與地方共榮

近期嘉義故宮南院參觀人數銳減，典藏空間、園區設施也有不足的情況，2日立委陳明文、蔡易餘邀請故宮南院林正儀院長與鄰近鄉鎮市首長、民意代表，在故宮南院一樓兒童館，舉辦共榮發展座談會。

陳明文表示，故宮南院開館至今遊客數逐年遞減，和鄉親期待落差太大，南院和地方毫無連結性，園區內景觀沒特色，就連入口處也不夠氣派，無法帶給地方繁榮。

蔡易餘指出，嘉義人對南院有很多期待，但館內展覽空間不足、內容不吸引人、文化聚落尚未成形等問題，希望透過故宮南院的提升帶動嘉義地方觀光能量。