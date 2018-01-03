金管會擬中鋼條款　零股能不能領紀念品　由各公司自訂

去（2017）年上市櫃公司股東會最搶手的股東會紀念品就是中鋼的「黑熊傘」，當時造成一股排隊領取風潮，甚至因零股股東也可以去領，更讓部分擁有超過1張的股東大喊不公平，還有小股東因而打架。

股東會紀念品太熱門，常引發股東爭搶，加上有些零股股東也去領，更引發不公平的質疑。金管會研擬修正「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」，明定公司交付股東會紀念品予徵求人，應以「公平原則」辦理，零股股東是否可拿紀念品，由公司自行決定。由於中鋼零股股東逾35萬人，這也被形容是「中鋼條款」。另外，金管會也增訂要求委託書徵求人應出席股東會，若違法將挨罰，更被外界視為「台紙條款」。

金管會指出，使用委託書規則的精神在於公司交付股東會紀念品給徵求人，應以公平原則對待，但現行條文讓外界誤解公司對於零股也要公平對待，即股東不論持股多寡都可領取紀念品。

由於公司是否發放紀念品及對持股不滿1張的零股股東發放股東會紀念品，屬於公司自治事項，因此，金管會這次「公開發行公司出席股東會委託書規則」的修正中，明訂公司交付股東會紀念品給徵求人，應以「公平原則」辦理，即公司只能推出1種紀念品，且若有其他徵求人，也必須提供同樣的紀念品，另外零股股東能否領取紀念品，則由公司依公司治理自行決定。也由於中鋼小股東相當多，零股股東高達35萬2905人，因此，這次修正也被外界形容為「中鋼條款」。

此外，金管會這次修正也要求公司將徵求資料傳送或公告後，徵求人應依股東委託出席股東會，徵求人不得於徵求委託書之書面及廣告內容記載徵求人得不出席股東會等相關文字，另徵求人違反規定經金管會處分尚未逾3年者，不得擔任徵求人。

由於去年台紙經營權之爭，台紙總經理余美玲推動召開臨時股東會，要罷免董事長簡鴻文，當時簡鴻文在徵求委託書時，表明「徵求人得不出席」，意欲造成股東臨時會流會，無法舉行相關議案，因此，這次金管會增修相關規定，也被外界視為「台紙條款」。