糗！男大生課堂報告　「論文」資料夾驚見重口味成人片

求學時期總會有許多上台報告的機會，近來一名交通大學的學生就透露，自己在報告時，老師誤開了隨身碟裡名為「論文」的資料夾，然而裡面的檔案卻是他在其他課程「研究用」的成人影片，題材還是超級重口味的82歲阿媽級女優大戰曾孫級男優！

該名網友在《Dcard》發文表示，日前在上選修課口頭發表時，自己做了PPT檔案，但隨身碟連上電腦後卻一直無法讀取，原po只好先插著讓它掃描，自己先開始報告。

之後老師好心地上台幫他檢查隨身碟，湊巧看見有個名為「論文」的資料夾，「老師就點下去，按了裡面唯一的檔案，問我：『是這個嗎？』」原po一時沒反應過來，隨後才突然想到，這個「論文」資料夾裡的檔案，是他為了其他必修課論文準備的、研究色情相關議題而找的A片，且為了想有衝擊感，他還特地找了另類的題材，「那部片主角是82歲的女優跟她的曾孫啊！」