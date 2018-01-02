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即時跑馬燈林志玲言承旭結婚？他暗示好事將近「論文」太重口味　男大生糗翻理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
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糗！男大生課堂報告　「論文」資料夾驚見重口味成人片

生活中心／綜合報導2018/01/03 00:18
▲大學時期的許多課程都有上台報告的機會。（示意圖／pixabay）
▲大學時期的許多課程都有上台報告的機會。（示意圖／pixabay）

求學時期總會有許多上台報告的機會，近來一名交通大學的學生就透露，自己在報告時，老師誤開了隨身碟裡名為「論文」的資料夾，然而裡面的檔案卻是他在其他課程「研究用」的成人影片，題材還是超級重口味的82歲阿媽級女優大戰曾孫級男優！

該名網友在《Dcard》發文表示，日前在上選修課口頭發表時，自己做了PPT檔案，但隨身碟連上電腦後卻一直無法讀取，原po只好先插著讓它掃描，自己先開始報告。

之後老師好心地上台幫他檢查隨身碟，湊巧看見有個名為「論文」的資料夾，「老師就點下去，按了裡面唯一的檔案，問我：『是這個嗎？』」原po一時沒反應過來，隨後才突然想到，這個「論文」資料夾裡的檔案，是他為了其他必修課論文準備的、研究色情相關議題而找的A片，且為了想有衝擊感，他還特地找了另類的題材，「那部片主角是82歲的女優跟她的曾孫啊！」

原po表示，當下自己立刻將影片按掉，「幸好片子的開頭是唯美的風景，而且老師沒有跳轉，不然全班就要誤會我看片的喜好了」並補充說「以後片子還是乖乖放D槽就好。」

男大生的超糗經驗也讓網友笑翻，紛紛留言「原po再掰啊，這明明就是你平常會看的類型」、「您的口味真特別」、「真的是為了研究嗎」、「喜歡可以直接說，別拐彎抹角啦」、「看到熟悉的片頭，老師就知道是你是老司機了」。


▲男大生選了重口味的82歲女優大戰曾孫的成人片做為另一堂必修課論文的研究主題。（圖／翻攝自《Dcard》）

關鍵字課堂報告成人片a片重口味dcard
藥品副作用是「這個」　網友全暴動

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