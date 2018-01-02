中國未要求北韓去核化 與公開立場相左

華盛頓自由燈塔（Washington Free Beacon）今天公布一份中共中央辦公廳去年9月15日發出的絕密文件，內容顯示只要北韓不再進行核試爆，中方不要求北韓去核化，並在政治戰略考量下，願意進一步加大對北韓民生與基礎建設的援助，並向北韓提供諸如人民解放軍更先進的中短程彈道飛彈、子母彈等高端軍事科學技術，協助北韓加強維穩。

（中央社記者江今葉華盛頓2日專電）美國媒體取得的密件顯示，中國不要求北韓去核化，只要北韓不再進行核試爆，就將提供資金與軍事援助。華盛頓自由燈塔指出，這項文件顯示中國真正的立場與公開說法相左。

這個美國保守派新聞網站指出，這份文件的發出時間正是北韓最後一次地下核試爆之後。文件概述中國處理北韓核試問題計畫，中國在文件內表示不要求北韓去核化，明顯與北京當局公開立場相左。

美國多位中國專家檢視這份文件認為，從字體、版面、標題等來看，這份文件的真實性很高，字彙與語言也都符合中國官方文字使用模式。

哥倫比亞大學教授黎安友（Andrew Nathan）指出，這份文件在中國特使宋濤訪問北韓前2個月發出，顯然這份文件是宋濤去平壤的任務指示，北京試圖以激勵與警告並行方式，迫使北韓停止核試爆。

美國傳統基金會資深研究員譚慎格（John Tkacik）認為，若文件被證實是真的，將是「爆炸性」披露，這是中國沒有真正要求北韓放棄核武的證據，也顯示中國認為北韓持有核武對美國具有戰略威脅，且只要美國持續相信中國對北韓有影響力，中國將能從中獲利。

前美國駐聯合國大使波頓（John Bolton）分析，若文件為真，顯示中國立場完全與公開說法相左，白宮將不得不作出相應回應。1070102