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美股盤中─ 新年第一個交易日 道瓊上漲145點

鉅亨網2018/01/03 00:31
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新年的第一個交易日，美國股市週二呈高調走勢，華爾街預期股市將再度迎來強勁的一年。道瓊盤中一度上漲達 145 點。

台北時間 00:20

道瓊工業平均指數上漲 71.80 點或 0.29% 至 24791.02。

Nasdaq 指數上漲 86.49 點或 1.25% 至 6989.88。

S&P 500 指數上漲 16.40 點或 0.64% 至 2690.01。

分析師說，基本上，這是 2017 年走勢的延續。由於經濟數據強勁，投資人預期，經濟成長將轉換成為強勁的獲利成長。

LPL 金融公司分析師 Ryan Detrick 說，一年好的開始之後，隨之而來的通常是強勁的一年表現。

他在週一的推特上說，過去 20 年，當一年的第一個交易日收高，該年平均報酬率為 14.2%。

2017 年，美國股市表現良好，三大主要指數均創新歷史高點。S&P 500，道瓊與 Nasdaq 分別上漲 19.4%，25.1% 與 28.2%。

去年，股市上漲，利多包括企業獲利成長，經濟數據強勁，及預期將降低公司稅。

上個月，川普總統簽署了法案，將公司稅由 35% 降低至 21%。隨後幾家公司宣布，將發給員工紅利。

川普於週二在推特上說：「由於稅改法案，企業將給予員工大量紅利，真是好極了。」

週二，美國股市廣泛上漲，但歐洲股市則落後。泛歐 600 指數下跌 0.4%。

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一步步逼出蘋果善意 iPh...歐股盤後─ 泛歐指數收低0...

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