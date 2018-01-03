名家論壇》賴祥蔚／期待生命之泉般的台灣時代大劇

日本的大河劇一直以來都有重要影響，引起許多的關注。大河劇有幾個重要的特色，一是刻畫出時代的精神。坦白說，這種精神未必符合歷史事實，但卻有助於提升整個民族國家的氣質。舉例來說，日本大河劇所呈現的阪本龍馬，深深激勵了日本公民，但是畢竟是大河劇而不是紀錄片，因此劇中的故事卻未必符合真實的情況。

對岸早年的影視劇「雍正王朝」就成功幫助清朝皇帝雍正重新塑造出勤政愛民的形象，而最近走紅的另外一部影視劇「軍師聯盟」，則重新呈現了三國時代司馬懿的故事，顛覆了過去對司馬懿的刻板印象，帶領出一股新風潮。

「今天看劇了嗎？」追劇已經成為許多現代人的生活重心。一部好的戲劇，不只能夠陪伴觀眾度過美好的時光，鬆弛生活的緊張心情，甚至還能夠左右觀眾的想法、進而影響社會輿論，甚至改變整個國家的文化。

日本大河劇還有一個特點，就是不用過於簡化的善惡對立來劃分人物，而是力求站在每一個不同立場的劇中人物處境，所以主要人物都有值得歌頌與敬佩之處，足以振奮人心。

台灣的公共電視最近要推出台灣版本的大河劇，另以時代劇為名，令人充滿期待。

公共電視目前打算改編陳耀昌教授的經典歷史小說「傀儡花」推出時代劇。這本探討原住民與漢人關係的歷史小說，力求符合史實，並且盡量站在不同族群的多元立場來看待早年的那一段台灣歷史。從這個角度來看，這已經符合日本大河劇的精神了，精彩可期。

不過公視以「傀儡花」這部經典小說進行改編，也不是沒有弱點。曾受日本交流協會之邀到日本擔任訪問學者的文化大學新聞系副教授莊伯仲日前在News98電台「民意新連線」的節目訪談中就指出：日本大河劇多半是選擇知名的歷史人物為主題，再結合重量級的演員陣容，因此播出的收視率動輒都有十以上。相較來看，「傀儡花」的小說故事雖然動人，但是畢竟不少台灣民眾還不夠熟悉故事，除非加強事前宣傳與行銷，並且邀請超重量級的演員加入演出，否則要創造高收視率，恐怕有一定的難度。

公共電視願意嘗試推出台灣的時代劇，當然值得肯定。台灣歷史之顛沛與多元，遠遠勝過日本等地，不論是從荷蘭人手中搶回台灣的鄭成功，或是在日據時代前後勇於對抗異族統治的姜紹祖、莫納魯道、蔣渭水、賴和等人，諸多精彩的歷史人物都很適合作為台灣時代大劇的主角。

前述幾位台灣知名歷史人物的故事，當然都已經有一些影視相關作品了，如果能夠用更加提高台灣視野、振奮觀眾胸懷的大河劇精神重新加以刻劃呈現，一定可以為台灣當前的苦悶注入一道有如生命之泉般的突破活水，相信這一定是所有台灣人都熱烈期待的時代大劇！

●作者：賴祥蔚／台灣藝術大學廣播電視學系教授、中華傳播管理學會理事長

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