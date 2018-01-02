伊朗改革派譴責暴力 指控美挺示威者

「但是最近幾天的事件顯示，投機分子和滋事分子利用示威製造問題、不穩定和破壞公共建築，同時侮辱神聖的宗教和國家價值。」

法新社報導，由改革派前總統哈塔米（MohammadKhatami）領導的戰鬥教士聯盟（Association ofCombattant Clerics）在聲明中說：「毫無疑問，伊朗人民在日常生活面臨困難…有權以和平的方式提出要求並抗議。」

（中央社德黑蘭2日綜合外電報導）伊朗改革派政治人物今天譴責近日來撼動伊朗的暴力事件，並指控美國煽動動亂，同時也呼籲政府處理人民對經濟困頓的不滿。

哈塔米在1997至2005年擔任總統，但因2009年領導大規模示威，後來被禁止公開亮相。

戰鬥教士聯盟表示，全國各地持續5天示威所引發的暴力事件，將助長伊朗的「敵人」。

「以美國和其代理人為首的伊朗敵人…慫恿滋事分子和暴力行動。」

伊朗各地的動亂已經持續5天，造成21人喪生。這些動亂始於民眾對經濟現況的不滿，不久後便擴大到針對伊朗的伊斯蘭政權。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天終於打破沉默，他表示，伊朗的「敵人」精心策劃滲透及鎖定伊朗政權的陰謀。

哈米尼表示：「近日的事件，敵人團結一致，他們動員金錢、武器、政策及安全機構等一切手段，為這個伊斯蘭政權製造難題。」

他說：「敵人不斷在尋找任何滲透及打擊伊朗的機會及縫隙。」（譯者：中央社陳政一）1070103