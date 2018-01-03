專訪／璀璨年華「小確勇」　徐韜的赤子之心

徐韜在2016年以一支「麥當勞歡樂送」的廣告，創下百萬點閱率。而後演出《紅色氣球》打開知名度，文青式的男男戀，讓他在一夕之間成為同志們的天菜。徐韜此次在《可惡！把我的青春還給我》飾演萬人迷「阿明」，高中時因帥氣長相，擁有許多愛慕者，長大後卻成了萬年臨演。問及若是現實當了10年臨演，會怎麼辦？徐韜頓時大笑：「我會受不了，會想要換工作。」

酷瞧網劇《可惡！把我的青春還給我》由邵雨薇、徐韜、夏騰宏、歐陽倫、張珀榕等人主演，劇情以「天堂M」為主軸，從高中生的青春熱血，一路演到17年後出了社會，因為現實忘記了那個不顧一切勇往直前的自己，像是《小王子》裡面的大人一樣，汲汲營營地追求名利，卻忘了改變人生的「小確勇」，其實掌握在自己手中。



▲徐韜曾演出男男戀，頗受好評。（圖／記者葉政勳攝，2018.01.03）

現實中的徐韜不若外表那般冷酷，一坐下來話匣子立馬打開、笑得爽朗，從他清澈的眼神看見純真的赤子之心。目前正在就讀淡江大學四年級的徐韜，因帥氣外型被封為「淡江校草」，他初聞這個稱號，先是睜大眼、然後瞬間笑得看不見眼睛，雖然嘴上謙虛說著：「淡江帥哥很多啦。」但仍止不住滿滿笑意，單純得相當可愛。

問及身為學生藝人會不會很辛苦？徐韜表示課業上問題不大，但坦言出道一年多，前兩個月正處於「適應期」，心情上非常憂鬱、老覺得頭上有一朵烏雲，「就是覺得演得不夠好，所以會給自己壓力」。劇中徐韜飾演的角色，在長大後因為沒有精進演技，淪為萬年跑龍套，也正是因為經歷這段「適應期」，才能將角色的憂鬱情緒詮釋完美，如今走過這段煎熬的徐韜笑說：「現在看來會覺得想太多。」



▲夏騰宏（左）與徐韜因《可惡！》建立好交情。（圖／記者葉政勳攝，2018.01.03）

徐韜在《可惡！》中頗受女孩喜愛，就連走在走廊也會頻頻收到女生送上的禮物，問及現實有無發生過？他秒回：「沒有！」透露過去唸的是體育班，笑說：「教練都很嚴格，那比較斯巴達教育，所以沒有向外發展。」提到劇中角色畢業時，制服上滿滿簽名，但徐韜則自曝：「現實中我的制服是白的。」

徐韜不諱言過去的自己很安靜，即使在朋友聚會中也不會主動開口講一句話，隨著年齡的增長，他的個性逐漸變得外放，甚至成為團體中不可或缺的開心果。他會配合談話的氛圍，改變自己的語調，善於觀察的他，會從別人的眼神判斷這話該講得更多、還是夠了。年僅21歲的徐韜同時保有純真及世故，實屬難得。



▲徐韜個性風趣幽默。（圖／記者葉政勳攝，2018.01.03）

問及拍攝哪個橋段印象最深刻？徐韜則認為是打架的戲，他表示，當時演出勸架的一方，還因此不慎流血，更不小心被夏騰宏打到鼻子。徐韜透露，學生生涯都過得相當平順，但就讀體育班時，某次午休有同學佔了他的位置，請對方離開不成，雙方起了衝突，「他的肌肉是我的兩倍欸，當時他拽起我的衣領，但我想說：『道歉就太廢了。』所以我就沒講話。」最後該同學被其他人叫走，徐韜才免除一場災難，但他也笑說：「可是他把我的書桌弄翻，我後來只好摸摸鼻子自己蹲在地上撿書。」

有問必答的徐韜態度誠懇，總讓人覺得他是誠心地主動對人掏心掏肺，很難不感受到他單純的心境。才剛出道便受到矚目，徐韜坦言，也曾在網路上看過黑特負評，但他心情並不因此受到影響：「那些人不認識你、你也不認識他，有那麼多人愛著你，應該是要把重心放在他們身上。」聰明的他很清楚甚麼對他是更重要的。

撇開負評，徐韜表示已經感受到身為演員的快樂，他透露，為了拍攝客家台的戲劇苦練客語台詞，在前輩方文琳、蘇炳憲身上學習頗多。徐韜也說對未來完全不設限，從每個角色所吸收到的養分必定不盡相同，樂於接受各種挑戰。未來的路還很長，唯一能確定的是，在徐韜身上看到了每個人都需要的「小確勇」，並藉由他演戲的靈魂，喚醒過去那青春熱血的自己。



▲夏騰宏（左）與徐韜因《可惡！》建立好交情。（圖／記者葉政勳攝，2018.01.03）