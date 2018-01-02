挺人民示威 美籲伊朗停止封鎖社群媒體

在伊朗人民持續街頭示威，抗議美國總統川普所稱的伊朗「殘暴與腐敗」政權同時，高德斯坦表示：「這些網站越能連上，越好。」

他說，「伊朗人民應該能夠透過虛擬私人網路進入這些網站」，並表示美國國務院波斯語臉書網頁約有70萬訂閱者。

示威爆發後，伊朗當局已封鎖影像分享網站Instagram和即時通訊軟體Telegram等若干社群媒體，以防這些媒體被用來散播動亂的消息。

美國科技巨擘提供的一些網路服務在伊朗無法獲得，因為母公司擔心與針對德黑蘭政權的經濟制裁相牴觸。

但是高德斯坦表示，華盛頓當局認為所有伊朗人民應該都能取得非官方消息和意見，並呼籲伊朗人民收聽國際廣播。

高德斯坦在記者會表示：「我們希望鼓勵示威者為正義而戰，讓伊朗開放。」

「我們深切希望伊朗政府允許示威者以和平方式表達異議。」

部分分析家警告，華盛頓公開支持伊朗人民反對德黑蘭政府的權利，可能玷汙示威運動的形象，使示威看起來像是外國支持的陰謀。

但是高德斯坦堅稱；「我們有義務不要旁觀。風險總是存在，但是我們正在我們辦得到的地方，提供人們表達意見的工具。」

伊朗過去5天的動亂已造成21人喪生。這些動亂始於民眾對經濟現況的不滿，不久後便擴大到針對伊朗的伊斯蘭政權。

伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今天終於打破沉默，他表示，伊朗的「敵人」精心策劃滲透及鎖定伊朗政權的陰謀。

哈米尼表示：「近日的事件，敵人團結一致，他們動員金錢、武器、政策及安全機構等一切手段，為這個伊斯蘭政權製造難題。」

他說：「敵人不斷在尋找任何滲透及打擊伊朗的機會及縫隙。」

伊朗改革派政治人物今天也譴責近日來撼動伊朗的暴力事件，並指控美國煽動動亂，同時也呼籲政府處理人民對經濟困頓的不滿。

由改革派前總統哈塔米（Mohammad Khatami）領導的戰鬥教士聯盟（Association of CombattantClerics）在聲明中說：「毫無疑問，伊朗人民在日常生活面臨困難…有權以和平的方式提出要求並抗議。」

「但是最近幾天的事件顯示，投機分子和滋事分子利用示威製造問題、不穩定和破壞公共建築，同時侮辱神聖的宗教和國家價值。」

戰鬥教士聯盟表示，全國各地持續5天示威所引發的暴力事件，將助長伊朗的「敵人」。

「以美國和其代理人為首的伊朗敵人…慫恿滋事分子和暴力行動。」 （譯者：中央社陳政一）1070103