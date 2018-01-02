貴金屬盤後─美元下跌 黃金收高6.80美元 創三個

美元指數連續第五天走低，創 9 月以來低點。2017 年，美元指數下跌 9.8%，創 2003 年以來，跌幅最大的一年。預期今年稍後美國將升息，及共和黨的稅改法案獲得通過，並未能拉抬美元。部份原因在於，投資人不確定稅改對經濟的效益。美元轉弱，有助支撑以美元計價的商品，包括黃金，讓它們對持有其他貨幣的投資人變得更具吸引力。

分析師說，美元再度有賣壓進場，價格下跌，黃金因而獲得支撑，本週可能測試 1320 美元。

2 月黃金上漲 6.80 美元，或 0.5%，收於每盎司 1316.10 美元，創 9 月 20 日以來收盤高點。

黃金週二連續第八個交易日上漲。美元轉弱引進了黃金的避險需求，價格創 9 月以來收盤高點。

分析師說，黃金在突破 200 日移動平均線後，隨後又突破 100 日移動平均線，價格獲得進一步支撑。黃金隨後突破了重要心理關卡 1300 美元。

投機客亦推升了黃金價格。根據 CFTC 統計數據顯示，12 月中以來，投機客的多頭部位增加了逾 40% 至 107800 口合約。

分析師說，除了美元疲弱外，伊朗動盪亦引進了黃金的避險買盤與空頭回補買盤。

銅價週二連續第二天下跌。但上週四為止，銅價則連續 16 天上漲，創史上最長上漲期間，價格並創四年高點，預期中國需求強勁，及美國可望進行基礎建設，為利多。

3 月銅下跌 0.7% 至每磅 3.278 美元。2017 年，銅價上漲逾 30%。

3 月白銀上漲 0.4% 至每盎司 17.206 美元。2017 年，白銀上漲約 7%。

3 月鈀金上漲 2.5% 至每盎司 1087.35 美元。2017 年，鈀金上漲逾 50%。

4 月白金上漲 1% 至每盎司 947.80 美元。2017 年，白金上漲逾 3%。