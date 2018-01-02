能源盤後─北海利比亞復產壓制油價 伊朗問題另成支撐

ICE 歐洲期貨 3 月交貨的布侖特原油期貨下跌 30 美分，至每桶 66.57 美元，跌幅為 0.5%。國際原油基準 2017 年上漲 18%。

西德州中質原油期貨 (WTI) 美國基準在 2017 年最後一個交易日收於每桶 60.42 美元，創 2015 年 6 月以來最高。

由於對北海和利比亞供應中斷的擔憂有所緩解，油價週二下滑，但由於主要石油出口國伊朗緊張局勢的加劇支撐了市場，油價上週接近 2 年高位。

市場多年來供過於求的樂觀情緒終於有所改善，最終以石油輸出國家組織 (OPEC) 為首的減產限額協議延長至 2018 年。

利比亞和北海近期的供應中斷「不會改變中期的石油前景，但隨著 OPEC 堅持減產，加上潛在的全球需求上漲，已經幫助抵消了美國產量的上漲。」 《Sevens Report》分析師報告。

他們在周一的報告中表示：「進入 2018 年，不要誤解美國的產量會繼續推動中長期的市場。」「如果美國的產量繼續上升，那將不利於油價持續上漲。雖然近期動能較為明顯，但油價不致因此而大幅度暴跌。」

由於元旦假期，貿易商必須等到週四晚些時候才能看到美國石油供應 (API) 和能源信息管理局 (EIA) 每週更新的石油供應和生產情況。

與此同時，近 10 年來，伊朗面臨著進入全國普遍街頭抗議示威的第 6 天，抗議者要求結束伊斯蘭共和國政權和改變領導層。這引起了人們對石油生產中斷的擔憂。伊朗是

OPEC 第三大生產國。

Price Futures Group 資深市場分析師 Phil Flynn 表示：「由於伊朗政府的嚴厲打擊，美國的制裁措施是否會恢復，現在言之過早。」然而，「這是一種可能性」，第二次油價持續超過 60 美元的走勢可能意味著石油仍處於「突破模式」。

預計下半年石油需求將接近供應量，在超過 3 年的供應過剩造成全球庫存大增後。

Petromatrix 董事總經理 Olivier Jakob 表示：「由於煉油廠維護需求疲軟，今年第 1 季原油需求數據應該最糟，下半年應該收緊。」

NYMEX 2 月熱燃油下跌 0.5% 至每加侖 2.058 美元。週五收於 2.0755 美元，是 2015 年 2 月 27 日以來的最高點。2017 年期貨上漲 22%。2 月汽油期貨下跌 1.8%，至每加侖 1.763 美元。2017 年汽油期貨上漲 8.1%。

2 月天然氣收於每百萬英熱單位 3.056 美元的 1 個月高點，上漲 3.5%，因美國寒冷天氣推動需求。去年期貨下跌近 21%。