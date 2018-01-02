新年伊始 人民幣霸氣升破6.5關口 創近4個月新高

人民幣昨日開市中間價已逼近 6.5 關口，報 6.5079 兌 1 美元，較上周五 2017 年最後交易日大升 263 點子，亦是去年 9 月 11 日以來新高。人民幣在岸價甫開盤就升破 6.5，其後在 6.5 附近爭持，午後轉強最高曾見 6.491；離岸價昨日亦升穿 6.5 水平，曾見 6.4873，截至晚上 9 時，報 6.4913。

人民幣踏入 2018 年首個交易日繼續展現強勢，在岸價 (CNY) 及離岸價 (CNH) 雙雙升破 6.5 關口，在岸價官方收報 6.4967 兌 1 美元，升 153 點子，創近 4 個月新高。分析師認為，中國近日出爐的經濟數據理想，加上美元走弱，都推動人民幣上升，惟預期美元短期或會見底，將限制人民幣再上升的空間。

美元兌人民幣走勢

美匯指數在 12 月聯準會 (Fed) 升息後轉弱，路透社引述分析員指出，昨 (2) 日人民幣上升主要因為新年期間美元弱勢，市場充分預期升息，Fed 如期升息只會令美元偏穩，人民幣升值只是速度的問題。

香港《文匯報》援引外資行交易員認為，如果 Fed 今年升息步伐符合預期，美匯充其量只是趨穩，相信優於預期的機會不大；人民幣升勢速度急緩則需視乎美匯下跌的速度。

另一中資行交易員則表示，當前看人民幣升值多一些，但具體未來路徑如何，主要還看客戶預期。他又指與去年年初不同，今年個人購匯額度的開放並沒有引發太多關注，「個人購匯無利可圖，看不到多大盈利空間，自然不會有多大投機動力。」

大新銀行經濟師溫嘉煒接受《星島日報》採訪時表示，中國近日公布的製造業 PMI 數據理想，連同美匯指數下滑都支撐人民幣近日升勢。但他預期美匯指數下探 91 水平會有支撐，將限制人民幣上升空間，料人民幣進一步挑戰 6.4 關口的機會不大，短線在 6.5 至 6.4 之間上落。

招商證券首席宏觀分析師謝亞軒則預計，人民幣今年匯率很可能在 6.45 至 6.95 之間波動。

銀根方面，香港拆款利率普遍回落，其中港元 1 個月拆款利率回落至 1.18 水平，不過有銀行繼續以高息吸收港元存款。工銀亞洲昨日起上調 388 日期的港元定存利率至 2%，起存金額為 10 萬元，須為新資金，客戶需開立或持有綜合、E 時代或理財金帳戶。

上海商業銀行傳統銀行總監陳志偉表示，年結效應過後，港元拆款利率已有所回落，市場資金緊張的情況有所緩和，預期在農曆新年前，本地銀行未有需要大量吸收存款，料港元定期存款利率短期未必會再上調。