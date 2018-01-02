俄羅斯擬研製「加密盧布」 規避西方制裁

加密貨幣的創造原意，是結算毋須受政府干預。俄羅斯發現這加密貨幣的性質可加以利用。《金融時報》引述莫斯科官員表示，俄羅斯總統普丁已下令研究創造一種「加密盧布」，助俄羅斯規避西方的制裁。

普丁經濟顧問 Sergei Glazev 在最近一次政府會議說，「加密盧布」是解決國際制裁的有用工具，它很適合為國家進行敏感的活動，以此與世界各地的交易對手結算，而毋須受到制裁。

他表示，「加密盧布」同樣是盧布，但其流通將受到一定限制，克宮可追蹤其一切交易。

普丁夏季與俄羅斯出生的以太幣 (Ether) 創始人 Vitalik Buterin 會面後，隨即命令內閣制定一個框架規範加密貨幣。