Dropbox擬首季公開募股 或繼Snap後最大獨

《華爾街日報》引述消息人士指出，美國雲端儲存服務公司 Dropbox 正考慮今年 3 月或 4 月首次公開募股 (IPO)，市值可望超過 100 億美元，高於 Dropbox 於 2014 年最後一次融資的估值，是繼閱後即焚軟件 Snapchat 母公司 Snap(SNAP-US) 去年 3 月上市以來，最大規模的科技初創企業 IPO。

香港《明報》綜合報導，Dropbox 創立於 2007 年，當時在麻省理工就讀的休斯敦 (Drew Houston) 因遺失了重要的 USB 記憶棒，觸發他創立 Dropbox 雲端服務，不久更獲美國初創「孵化器」Y Combinator 的種子基金投資，在 2008 年正式上線，有份帶動免費雲端儲存潮流。