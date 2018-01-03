NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈今好天氣明變天　最強冷氣團下周到AD扣籃太震撼　尼克後衛眼眶骨折理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
鉅亨網

Dropbox擬首季公開募股 或繼Snap後最大獨

鉅亨網2018/01/03 08:00
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

《華爾街日報》引述消息人士指出，美國雲端儲存服務公司 Dropbox 正考慮今年 3 月或 4 月首次公開募股 (IPO)，市值可望超過 100 億美元，高於 Dropbox 於 2014 年最後一次融資的估值，是繼閱後即焚軟件 Snapchat 母公司 Snap(SNAP-US) 去年 3 月上市以來，最大規模的科技初創企業 IPO。

香港《明報》綜合報導，Dropbox 創立於 2007 年，當時在麻省理工就讀的休斯敦 (Drew Houston) 因遺失了重要的 USB 記憶棒，觸發他創立 Dropbox 雲端服務，不久更獲美國初創「孵化器」Y Combinator 的種子基金投資，在 2008 年正式上線，有份帶動免費雲端儲存潮流。

休斯敦曾表示，2011 年獲「蘋果教主」賈伯斯 (Steve Jobs) 邀請到蘋果總部會面，當時賈伯斯要求他出售公司，但他沒有答應，被賈伯斯威脅可能面對封殺。賈伯斯同年逝世，Dropbox 則至今似乎未有被封殺跡象。

Dropbox 近年轉型，致力由提供免費雲端服務，轉而爭取付費企業客戶。2012 年起，Dropbox 與微軟 (AAPL-US) 及 facebook(FB-US)達成合作協議，成為兩家科技巨頭的儲存合作伙伴。

Dropbox 於 2014 年融資籌集到 3.5 億美元，公司估值飈升至 100 億美元，是當年身價最高的獨角獸初創之一。Dropbox 目前每年收入逾 10 億美元，用戶數目超過 5 億。
 

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字afpdropboxiposnap公開募股獨角獸賈伯斯科技初創headline
俄羅斯擬研製「加密盧布」 ...台股盤前－美股也送上紅盤吉...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan