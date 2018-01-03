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盤前小叮嚀／美科技股大漲創高　台股紅包行情蓄勢

記者陳家蕙／台北報導2018/01/03 08:21
▲美股開紅盤大漲創新高，台股漲勢可望持續。（圖／NOWnews 資料照片）
▲美股開紅盤大漲創新高，台股漲勢可望持續。（圖／NOWnews 資料照片）

美國股市今（ 2018 ）年開紅盤，4大指數全面收高，科技股表現銳不可當，那斯達克指數漲幅高達 1.5% ，並首度突破 7000 點大關，費城半導體指數更飆漲 2.77% 。至於台北股市，昨（2）日開紅盤收復季線，市場整體氣氛樂觀偏多，紅包行情可期。

2018 年第1個交易日，美國股市氣勢如虹，在蘋果公司股價大漲逾 1% 帶動下，那斯達克指數勁揚 1.5% ，收在 7006.90 點，首度衝破 7000 點大關；費城半導體指數收高 34.65 點或 2.77% ，報 1287.70 點；道瓊工業指數大漲 104.79 點，漲幅 0.42% ，收在 24842.01 點；標準普爾 500 指數漲 22.18 點， 漲幅 0.8% ，成為 2695.79 點，創歷史新高。

至於台北股市，昨日開紅盤得了好采頭，加權股價指數終場上漲 67.87 點，漲幅 0.64% ，收在 10710.73 點，成交值 1035.59 億元。除台積電大漲，股王大立光也出現超過 5% 的報復性反彈，市場整體氣氛樂觀，伺機挑戰前波高點 10882 點。

亞洲日本股市今（3）日持續休市，南韓股市則開漲8點，漲幅 0.34% 。

關鍵字美股台股開紅盤紅包行情費城半導體指數
3.92億大樂透　南市1注抱走

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