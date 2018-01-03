2018新機啥看頭 研調點出4大趨勢

（中央社記者江明晏台北3日電）時序進入2018年，CES展、MWC展將揭開新年度的智慧機大戰序幕，研調機構預估，今年智慧機發展將持續以18:9全螢幕、雙鏡頭、前鏡頭搭載廣角鏡頭、導入AI人工智慧應用為重點。
美國消費性電子展(CES)將在9日至12日於拉斯維加斯登場，這個一年一度的盛事扮演科技風向球的角色，替全年的智慧機大戰揭開首幕，加上全球行動通訊大會(MWC)緊接而來，向來是非蘋陣營旗艦機大展實力的舞台，今年智慧機規格趨勢為何？將成市場關注焦點。
全球市場研究機構TrendForce最新研究調查顯示，2018年智慧型手機的發展將持續以提升使用者感受為主，包含18:9全螢幕、雙鏡頭、前鏡頭搭載廣角鏡頭、導入AI人工智慧的應用等。
TrendForce進一步指出，在生物辨識方面，受限於當前的技術門檻，除了iPhone將繼續採用Face ID(人臉辨識)外，其餘各大智慧型手機在2018上半年都將維持傳統電容式指紋辨識為主，預估搭載螢幕下指紋辨識，或3D Sensing的手機要到2018下半年才較具備大規模量產的能力。
展望2018年，TrendForce考量既有智慧型手機市場需求動能弱化，下游手機品牌商銷售成本壓力受到上游零組件價格不斷攀升的影響，預估全球智慧型手機的生產成長率將只有5%，總數來到15.3億支。1070103