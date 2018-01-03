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盤前財經大事搶先讀2018年1月3日

鉅亨網2018/01/03 08:13
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今日操盤前瞻
  • 股東會：ABC-KY
  • 德國 12 月失業率
  • 美國 12 月 ISM 製造業指數
Dropbox 擬首季公開募股 或繼 Snap 後最大獨角獸 IPO

《華爾街日報》引述消息人士指出，美國雲端儲存服務公司 Dropbox 正考慮今年 3 月或 4 月首次公開募股 (IPO)，市值可望超過 100 億美元，高於 Dropbox 於 2014 年最後一次融資的估值，是繼閱後即焚軟件 Snapchat 母公司 Snap(SNAP-US) 去年 3 月上市以來，最大規模的科技初創企業 IPO。閱讀全文...

一步步逼出蘋果善意 iPhone 6 電池現在就可更換 無論情況好壞

蘋果現在開始更換 iPhone 6 及其後版本手機的電池，費用降至 29 美元。該公司上週宣布，計畫於 1 月底開始提供更換電池服務。但根據 Axios 網站指出，在最新的聲明中，該公司說，「很高興現在就為我們的客戶提供降價服務，」閱讀全文...

市場測試 Fed 害得美元蹣跚進入 2018 年

進入 2018 年，美元依舊步履蹣跚。週二，美元兌歐元下跌至四個月低點。此一走勢，反應了 2017 年的趨勢。2017 年，美元兌主要外幣下跌近 10%，創 2004 年以來，跌幅最大的一年。閱讀全文...

〈股東會新規定〉中鋼條款！買零股未來未必能拿股東會紀念品

為解決股東會紀念品太夯，引發股東爭搶甚至爆發衝突亂象，金管會今 (2) 日宣布修正委託書相關規範，未來零股股東是否可以拿紀念品，將由公司自行決定後公告，被外界視為「中鋼條款」。閱讀全文...

〈台幣開紅盤飆漲〉善用強勢匯率出國旅行 近期造訪這 2 國超划算

新台幣昨 (2) 日開紅盤日再度飆升，對於喜愛出國旅遊的國人來說是一大利多，從國人喜愛的日、韓和歐洲旅遊觀察，新台幣兌日圓過去半年來 3 個月來升值幅度逾 2.2%，一年來甚至升逾 4.45%，兌英鎊過去 3 個月升值 0.48%，然而兌韓元過去 3 個月來貶值 5%，兌歐元過去 3 個月來貶值 0.11%，顯然就近期匯率來看，日本和英國旅遊相對划算。閱讀全文...

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台股盤前－美股也送上紅盤吉...川普炮轟巴基斯坦是騙子 當...

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