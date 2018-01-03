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中央社

巴西聖保羅僑界元旦升旗 祝國運昌隆

中央社2018/01/03 08:17
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者唐雅陵聖保羅2日專電）巴西聖保羅中華會館昨天上午在聖保羅華僑文教服務中心舉行元旦升旗典禮及團拜，駐外人員、僑務榮譽職人員與各僑團負責人共200餘人參加，共祝國運昌隆。

駐聖保羅台北經濟文化辦事處處長王啟文致詞時表示，感謝巴西僑胞支持中華民國政府，「今天一大早就來參加升旗典禮，人數比往年還要多，甚至有遠從東北部城市佛塔雷莎（Fortaleza）前來參加的僑胞，讓我非常感佩」。

他說，政府在聖保羅設立僑教中心，提供場地讓巴西僑界舉辦活動使用，巴西僑胞是很有福氣的一群。

王啟文隨後代表僑務委員會頒贈巴西地區辦理慶祝中華民國106年雙十國慶活動有功僑團獎狀及有功人員感謝狀。

聖保羅中華會館理事長涂竣晴感謝巴西全僑共襄盛舉，表示「雖然去年巴西經濟不景氣、是艱難的一年，但我希望未來能夠一年比一年好」，同時祝賀中華民國風調雨順、國泰民安。

聖保羅華僑文教服務中心主任詹前校感謝巴西僑界過去一年來的大力支持、協助推動各項僑務工作，僑教中心會盡力提供良好環境與服務品質，以回饋巴西僑胞。

他指出，在106年下半年全球各僑教中心服務及推動僑務工作績效評比中，聖保羅華僑文教服務中心的得分比平均分數高了2.62分，應該是位於前段班，希望未來可以繼續保持。1070103

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