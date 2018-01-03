巴西聖保羅僑界元旦升旗 祝國運昌隆

（中央社記者唐雅陵聖保羅2日專電）巴西聖保羅中華會館昨天上午在聖保羅華僑文教服務中心舉行元旦升旗典禮及團拜，駐外人員、僑務榮譽職人員與各僑團負責人共200餘人參加，共祝國運昌隆。

駐聖保羅台北經濟文化辦事處處長王啟文致詞時表示，感謝巴西僑胞支持中華民國政府，「今天一大早就來參加升旗典禮，人數比往年還要多，甚至有遠從東北部城市佛塔雷莎（Fortaleza）前來參加的僑胞，讓我非常感佩」。

他說，政府在聖保羅設立僑教中心，提供場地讓巴西僑界舉辦活動使用，巴西僑胞是很有福氣的一群。