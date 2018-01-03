陸品牌海外建功 研調：小米傳音今年續旺

（中央社記者江明晏台北3日電）TrendForce認為，2018年智慧機市場需求弱化，中國大陸內需趨於飽和，大陸品牌成長取決外銷市場拓展，預估小米及傳音今年將持續在海外市場建功，OPPO及vivo維持高成長則有難度。

研調機構TrendForce指出，中國大陸品牌過去幾年透過強勁的內需市場成就一方霸主的地位，但隨著中國大陸既有智慧型手機市場逐漸飽和，不論是既有品牌、新創品牌不約而同開始轉向布建海外新興市場以及電信商，以維繫市占水平。

其中，TrendForce表示，小米在2017年智慧型手機生產總量年成長率高達76%，除了透過實體店增加銷售通路外，在海外市場的拓展更是功不可沒，如印度、印尼等新興市場，傳音控股集團旗下各品牌在新興國家的合計表現也非常亮眼。