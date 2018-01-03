NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈今好天氣明變天　最強冷氣團下周到AD扣籃太震撼　尼克後衛眼眶骨折理財機器人那麼多　您的有實測過嗎
中央社

陸品牌海外建功 研調：小米傳音今年續旺

中央社2018/01/03 08:23
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者江明晏台北3日電）TrendForce認為，2018年智慧機市場需求弱化，中國大陸內需趨於飽和，大陸品牌成長取決外銷市場拓展，預估小米及傳音今年將持續在海外市場建功，OPPO及vivo維持高成長則有難度。

研調機構TrendForce指出，中國大陸品牌過去幾年透過強勁的內需市場成就一方霸主的地位，但隨著中國大陸既有智慧型手機市場逐漸飽和，不論是既有品牌、新創品牌不約而同開始轉向布建海外新興市場以及電信商，以維繫市占水平。

其中，TrendForce表示，小米在2017年智慧型手機生產總量年成長率高達76%，除了透過實體店增加銷售通路外，在海外市場的拓展更是功不可沒，如印度、印尼等新興市場，傳音控股集團旗下各品牌在新興國家的合計表現也非常亮眼。

TrendForce預估，2018年小米以及傳音控股集團將延續此一態勢，繼續拓展海外市場，小米生產市占率更有望在2018年追平OPPO、vivo表現。

觀察2017年，TrendForce數據顯示，OPPO及vivo表現依舊不俗，智慧型手機生產總量分別較2016年成長17.8%及19.5%，但由於兩者的行銷策略仍以內銷為大宗，加上旗下機種採用高規格配置不斷壓縮獲利空間，增添維繫高度成長難度，預估2018年生產總量將較2017年下修10%。1070103

巴西聖保羅僑界元旦升旗 祝...湖美帝堡獻獲利 上曜首季E...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房市價疲 自住投資增溫
房市價疲 自住投資增溫
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan