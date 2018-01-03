川普炮轟巴基斯坦是騙子 當美國是白癡 威脅斷金援

香港《文匯報》綜合外電消息，川普 (Donald Trump) 元旦早上在 twitter 推文說：「巴基斯坦過去 15 年收取美國逾 330 億美元援助，卻持續包庇美國在阿富汗追捕的恐怖分子，滿口謊言，當美國領導人是白癡」「他們為我們在阿富汗追捕的恐怖分子提供安全避風港，卻幾乎沒有幫我們，沒別的了！」

美國總統川普元旦日在微博 twitter 發出新年第一篇帖文，炮轟反恐盟友巴基斯坦，指責它只有「謊言與欺騙」，過去 15 年接受美國大筆資助，卻為恐怖分子提供「避風港」，威脅會中斷援助。

川普政府去年 8 月曾向國會透露，考慮暫停發放一筆約 2.55 億美元援助，以懲罰巴國打擊恐怖主義不力。川普的表態受到印度和阿富汗的歡迎。

圖：川普 twitter

巴基斯坦外交部第一時間回擊，指巴方協助美國清剿「基地」組織，換來的卻是「咒罵和不信任」。巴國亦立即召見美國大使海爾 (David Hale) 表達抗議，要求他解釋川普 twitter 言論的意思。有報導指如此公開回擊華府的做法相當罕見。

美國大使館發言人證實海爾確實會見巴國官員，但也表示：「我們對會面內容不予置評。」巴國外交部官員也沒有立即回應。

巴基斯坦伊斯蘭激進組織「虔誠軍」的慈善部門「達瓦慈善會」昨 (2 日) 日在拉合爾舉行反川普集會，並要求巴政府驅逐美國大使。

美國政府尤其關注活躍於巴基斯坦和阿富汗的武裝組織「哈卡尼網絡」(Haqqani) 與巴國情報部門關係密切，美國前高級軍官米勒曾形容「哈卡尼網絡」儼如巴國情報機關的分支派系。

阿西夫接受當地電視台訪問時表示，巴方已把美國提供的每一分錢投入反恐行動，然而美國把自己的失敗歸咎巴國，「我們已對美國說不再需要，所以川普對我們已不重要」。

英國《金融時報》分析指，華府的態度可能令巴基斯坦進一步靠向中國，中國向巴基斯坦大舉投資基建和工程，推動「一帶一路」倡議。多名分析師相信，若川普中斷援助，北京很快會填補這縫隙。

前外長兼巴基斯坦正義運動黨副主席庫雷希認為，巴基斯坦必須考慮本身的利益，與中國、土耳其和伊朗等較友好國家提升關係

安保專家阿斯卡里表示，川普已習慣發表強硬措辭，但只會損害美國外交環境，為美巴本來的緊張關係火上澆油。