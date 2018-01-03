湖美帝堡獻獲利 上曜首季EPS估3.05元

上曜建設表示，位於台南中西區和緯路五段賢北街口的「湖美帝堡」建案總銷30億元，去年第4季交屋約6成，2018年首季預計再交屋約4成，這些營收將用於購進台南市及新北市板橋區等土地。

上曜建設去年12月合併營收9.10億元，創歷史單月新高，月增126.67%，年度更大增1575.08%；自結去年全年合併營收為21.56億元，年增261.21%，創下2012年結束PU事業進行業務轉型以來新高。

（中央社記者韋樞台北3日電）由塑化轉型營建業的上曜建設去年12月及全年營收靠著「湖美帝堡」建案交屋帶動頻創新高。2018年首季估交屋4成，營收約新台幣12億元，法人估EPS約3.05元。

法人估計，「湖美帝堡」建案去年進帳6成約18億元，2018年首季再進帳4成約12億元，以稅後淨利約占營收30%計算，今年首季稅後淨利約3.6億元，每股稅後淨利(EPS) 3.05元。

上曜建設指出，在手建案部分，位於台南市區和緯路五段與西賢一街口「湖美帝璟」，與台南市北區中華北路一段78巷與武聖路口「帝凡內」已分別進入預售潛銷期，受惠「帝堡」熱銷深獲口碑下，二大推案的銷售成績皆符合預期，將陸續於2019年完工交屋。

另外旗下位於台南市安平五期重劃區的「梅菲爾」新案預計於農曆年後正式推出，2020年底前可望完工，總銷面積約4891坪，將規劃成地下4層、地上19層的建築大樓，可售戶數共計73戶。

董事長張祐銘指出，另有在建的「雲謙」(總銷4億元)、「觀海橋」(總銷8億元)等建案，適合小型飯店、商旅等長期收益型產品，預計2018年下半年完工交屋，銷售鎖定約5成，另外5成自家經營民宿，未來再行出售，預期上曜2018年營收與獲利仍將穩健成長。1070103