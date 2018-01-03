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中央社

權證投資人價格問題多 券商一次解答

中央社2018/01/03 08:56
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者田裕斌台北3日電）根據台灣證券交易所統計，券商去年共發行高達2萬772檔權證，發行總金額超過新台幣2200億元，對於新手權證投資人而言，對於權證價格變動的疑問也隨之增加。

券商建議，投資人買權證除了要對現股有見解之外，也必須全盤了解報價規則與商品屬性，才不會因一知半解而蒙受損失。

投資人最常見的問題是，為什麼標的現股漲，認購權證卻不漲？統一證券表示，首先要先判斷，這檔權證前一天的收盤價是否有虛漲，若權證在盤中高點成交後，到收盤之間都不再成交，價格就會有一段落差，導致投資人會有現股漲、權證不漲的錯覺。

另一種原因則是權證本身的價內外程度以及行使比例影響，行使比例越大，代表投資標的部位也越多，若兩檔權證剩餘天數相近，現股大漲時，行使比例大的權證漲幅較高，獲利的絕對金額放大，相對的，現股大跌時，行使比例小的權證跌幅也會較小，損失的絕對金額也比較少。

此外，價內外程度，則關係到與現股價格連動的敏感度，權證和現股價格的變動並非直線相關，越價平的權證，與現股連動曲線會大幅上揚，相對的，越價外的權證，與現股連動越不敏感，新手若想避免現股漲權證不漲的狀況，建議可以買價內10%以內的權證。

統一證券表示，由於每一檔權證都會有各自的避險成本，會反映在買賣價差上，當現股價格波動變大，避險成本增加，權證買賣價差也會增加，代表此時買進成本已變高，建議當買賣價差超過2%，就不要再買進。

此外，摒除券商調整隱波的因素，權證越靠近到期日，時間價值遞減的速度越快，假設權證買了以後標的股票立即下跌，即使1個月後股價彈回到當初買進的價位，權證價格也會減少了1個月的時間價值。

如果投資人想了解權證每天會減損多少時間價值，可至各家權證網的「權證基本資料」頁面，查詢「Theta」欄位，若某檔委買價0.67元的權證，theta為-0.0034，代表1天會減少0.0034元。

統一證券提醒，權證和股票可長時間持有的特性不同，權證與股價的連動，也會因為權證本身條件的改變而有所不同，並非完全線性，充分了解商品特性，才能免於不必要的損失。1070103

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