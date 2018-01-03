法國獄政新措施 每間牢房裝設個人電話

（中央社記者曾依璇巴黎2日專電）法國司法部計劃逐步在全國5萬間以上的牢房內裝設電話，供受刑人與親友聯繫，但只准撥打經過許可的號碼。此舉一方面防範獄中手機走私，一方面也協助受刑人維繫家庭關係。

司法部長貝魯貝（Nicole Belloubet）去年夏天就曾提到要在牢房裝設固定電話，近期開始公開招標作業，預計4月或5月簽約，年底前可完成裝設第一批電話。

雖然獄中本來就有公共電話，但司法部認為，受刑人要打電話時，必須由矯正人員陪同，很不方便，法國監獄普遍有超收問題，矯正人員沒有時間陪同每名受刑人打電話。