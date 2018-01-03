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中央社

法國獄政新措施 每間牢房裝設個人電話

中央社2018/01/03 08:53
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者曾依璇巴黎2日專電）法國司法部計劃逐步在全國5萬間以上的牢房內裝設電話，供受刑人與親友聯繫，但只准撥打經過許可的號碼。此舉一方面防範獄中手機走私，一方面也協助受刑人維繫家庭關係。

司法部長貝魯貝（Nicole Belloubet）去年夏天就曾提到要在牢房裝設固定電話，近期開始公開招標作業，預計4月或5月簽約，年底前可完成裝設第一批電話。

雖然獄中本來就有公共電話，但司法部認為，受刑人要打電話時，必須由矯正人員陪同，很不方便，法國監獄普遍有超收問題，矯正人員沒有時間陪同每名受刑人打電話。

世界報（Le Monde）報導，每名受刑人將可撥打4支號碼，電話費由受刑人自付。

法國北部的蒙梅迪（Montmedy）監獄於2016年執行實驗，在牢房中裝設個人電話，每名受刑人必須提交一份清單，列明他們需要撥打的電話號碼，由獄政單位或法官確認受話對象並核准後才可撥打，受刑人日間無論何時都可撥打電話。

若家屬要聯繫受刑人，可透過類似BB Call的系統，呼叫受刑人，再由受刑人回撥。

根據報導，司法部評估，實驗一年後，結果很正面，獄中的緊張氣氛和緩了，沒收的手機數量減少了，也更容易監控，因此開始招標，擴大實施這項措施。

司法部認為，這不僅有利於減少獄中的手機走私，也可幫助受刑人維繫家庭關係，讓他們出獄後更易重新融入社會。

在法國監獄裡，受刑人暗藏並偷偷使用手機一直是個棘手問題。根據巴黎人日報（Le Parisien），單單去年上半年，法國獄政單位就在牢房中搜出1萬9339件手機或配件。1070103

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