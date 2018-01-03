共機繞台 美學者：應售台新型戰機

共機擾台專題（中央社記者江今葉華盛頓3日專電）中共解放軍近來頻頻在台海進行遠海長訓，美國學者易思安認為，共軍行動是對區域安全的威脅，但不認為區域可能爆發戰爭。他呼籲，美國應出售新型F-16與F-35戰機給台灣。

根據國防部公布的106年國防報告書，中共軍機及軍艦從105年8月到106年12月中，共有23次共機及2次航空母艦擾台的紀錄。

解放軍動作頻頻引發國際關注。美國國防部日前答覆中央社記者詢問時重申，美國將堅定支持台灣自我防衛能力，提供防禦性武器，讓台灣得以抵制任何威脅台灣人民安全或社會、經濟制度的武力或其他形式脅迫。