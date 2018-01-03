共機繞台 美學者：應售台新型戰機

共機擾台專題（中央社記者江今葉華盛頓3日專電）中共解放軍近來頻頻在台海進行遠海長訓，美國學者易思安認為，共軍行動是對區域安全的威脅，但不認為區域可能爆發戰爭。他呼籲，美國應出售新型F-16與F-35戰機給台灣。
根據國防部公布的106年國防報告書，中共軍機及軍艦從105年8月到106年12月中，共有23次共機及2次航空母艦擾台的紀錄。
解放軍動作頻頻引發國際關注。美國國防部日前答覆中央社記者詢問時重申，美國將堅定支持台灣自我防衛能力，提供防禦性武器，讓台灣得以抵制任何威脅台灣人民安全或社會、經濟制度的武力或其他形式脅迫。
美國智庫「2049計畫協會」（Project 2049Institute）研究員易思安（Ian Easton ）對中央社記者指出，中共解放軍的侵略性軍事活動不僅限於台灣周邊空域與海域，還經常進行大規模網路攻擊、收集情報並進行心理戰。共軍行動是對區域安全的威脅，北京的行為超出國際可接受的範圍。
考慮中國在區域的大規模軍事建設，易思安認為，美國應提供台灣第4代與第5代戰鬥機，包括新型F-16與F-35戰機；美國也應和台灣在海上與陸地戰爭、飛彈防禦、網路與電子戰、無人駕駛系統等領域合作。
華府智庫蘭德公司（Rand Corporation）資深政治學者蔡斯（Michael Chase）表示，共軍近來頻頻在區域進行遠程飛行巡邏，除了培訓目的外，同時在進行「威懾外交」，透過戰機飛行傳遞戰略信號，也透過中英文社群網站散布這些訊息。
有美國學者認為台海是2018年國際爆發戰爭的高危險區域，易思安與蔡斯都認為不太可能。蔡斯指出，共軍的高階軍事活動並非意味戰爭無法避免，或是即將發生危機。然而他也警告，中國以這類恐嚇鄰國方式展現軍事實力，升高台海地區緊張局勢，也加劇區域緊張。1070103