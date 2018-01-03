共機擾台兩岸爭制腦權 輿論戰場兵家必爭

相較於過去兩年平均一年4次出海，解放軍近1年來頻頻出動飛機前往西太平洋，隨著周邊國家如日本、南韓或台灣開始主動公布解放軍飛出第一島鏈的訊息，解放軍也開始高調宣傳。

國防部106年國防報告書，首度完整公布中共機艦遠海長訓的次數和航線圖。從前年8月到去年12月中，共機艦共有25次擾台。

共機擾台專題（中央社記者呂欣憓台北3日電）中共軍機艦近年不只提高出海頻率，解放軍更一改過往低調態度，高調宣傳。學者分析，中共提出「制腦權」概念，未來不只是空戰，看不見的輿論話語戰場更是兵家必爭之地。

解放軍去年11月22和23日連續2天進行跨島鏈遠海長航訓練，中國空軍官方微博「空軍發佈」24日就發布照片，照片中轟6K戰機向著肉眼可見的遠方山脈飛行。新浪軍事報導，照片裡的群山，從地貌特徵及所經路線推斷，極可能是台灣玉山山脈。

12月11日，解放軍出動轟6等型機多架次續行遠海長航，中共空軍隔天立刻在官方微博「空軍發布」稱轟6K等軍機11日展開「例行性常態化體系遠洋訓練」，飛越宮古海峽、巴士海峽，並罕見使用「繞島巡航」一詞。

「空軍發布」並同步發布多張照片，配上圖說「繞島巡航！巡航什麼島？大家說說看！」照片中顯示一架轟6K與兩架殲11編隊飛行。

不只主動公布，解放軍公布訊息的腳步也越來越快，12月18日早上傳出共機出海訊息，解放軍立刻在下午公布中國空軍於18日出動轟炸機、殲擊機、偵察機等多型多架戰機，成體系飛越對馬海峽赴日本海國際空域訓練，並且稱這是檢驗遠洋實戰能力。

中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑分析，解放軍除了透過密集的飛航演訓來測試台灣空防、戰管、地勤能力之外，也配合文宣干擾，此種虛實結合的新攻勢可能會更頻繁地出現在未來的台海攻防中。

林穎佑說，從國共內戰時期，共產黨就知道文宣的重要性，延續到今天的數位時代，宣傳戰數位化，他稱之為「數位冷戰」，因共產黨牢牢掌握媒體和網路，這樣的宣傳就變得非常有效。

對於解放軍加大宣傳力道，林穎佑認為可分為對內和對外兩大因素。他說，解放軍日前才傳出貪腐傳聞，這類宣傳對內可以向大陸人民展現解放軍軍容強盛；對外，解放軍提出「繞島巡航」，就是針對台灣而來。

林穎佑指出，在現在兩岸互動密切的狀況下，中共透過所謂「五毛黨」在網路大肆擴散，利用這些虛虛實實的訊息，達到威嚇台灣的效果。

林穎佑說，中共曾在2014年提出「制腦權」的概念，認為經歷陸、海、空權、制網權、制電磁權的較量後，透過媒體與宣傳的制腦權會是未來重要的戰場，「未來不再是空戰而已，看不見的輿論話語戰場更是兵家必爭之地。」

國防部發言人陳中吉表示，對這些外在威脅如中共解放軍在微博發布照片，還有不管是實戰化或是例行化的跨島鏈長航訓練，軍方會適時應處，不懼戰、不求戰，在空機和地面部隊都做好應處準備，解放軍釋放出來的照片不排除有文攻武嚇意味。

陳中吉說，民國105年解放軍也發布過類似照片，中華民國國軍對保衛海空域安全，絕對有信心、有能力，不需要為了幾張照片有任何不安紛擾。1070103