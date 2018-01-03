巴黎麵包店不用塑膠袋 一張紙搞定包裝

（中央社記者曾依璇巴黎2日專電）台灣擴大實施限塑措施，但仍許可使用直接與食物接觸的塑膠包裝。以巴黎為師，麵包店普遍使用紙袋或紙盒包裝麵包、糕點，甚至一張紙應萬變，也是常見的包裝法。
台灣自今年元旦起擴大禁止商家提供免費塑膠袋給消費者，但直接接觸食物的塑膠製包裝袋不在限制範圍內，蛋糕、麵包不必「全裸」交給消費者。
在巴黎，麵包店普遍用紙盒或紙袋包裝，只有夾著生菜、番茄和肉類的三明治需要長型塑膠袋包裝，以防蔬菜汁液或醬料濡濕紙袋。
除了現成的紙盒、紙袋，也有不少麵包店店員用一張紙就可包裹麵包和各式點心，幾乎萬能。
巴黎第7區鄰近國民議會的一間麵包店就採這種方式。店員說，店裡通常用紙盒盛裝單人份糕點、紙袋裝麵包，但她也學會只用一張紙包裝不同形狀的蛋糕、鹹派、麵包、餅乾，這在巴黎是很普遍的做法，「我們從來不需要用塑膠袋」。
在她手中，一張紙能在幾秒內折疊成一個小帳篷，把巧克力蛋糕或水果塔裹在其中，小帳篷的頂端形成一個三角形空間，不會破壞蛋糕表面的完整和裝飾。
這種做法不僅簡單，對環境影響較小，成本也比紙盒低，畢竟只需要一張紙和店員的巧思。
此外，法國人上麵包店，若只買一條長棍麵包，用紙裹好後，可直接拿在手上或夾在腋下，若買一兩樣點心，則用一個小型紙盒裝在一起拎著走，除非數量很多或購買大型蛋糕，否則不太需要再加一個手提袋。1070103