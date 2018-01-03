巴黎麵包店不用塑膠袋 一張紙搞定包裝

（中央社記者曾依璇巴黎2日專電）台灣擴大實施限塑措施，但仍許可使用直接與食物接觸的塑膠包裝。以巴黎為師，麵包店普遍使用紙袋或紙盒包裝麵包、糕點，甚至一張紙應萬變，也是常見的包裝法。

台灣自今年元旦起擴大禁止商家提供免費塑膠袋給消費者，但直接接觸食物的塑膠製包裝袋不在限制範圍內，蛋糕、麵包不必「全裸」交給消費者。

在巴黎，麵包店普遍用紙盒或紙袋包裝，只有夾著生菜、番茄和肉類的三明治需要長型塑膠袋包裝，以防蔬菜汁液或醬料濡濕紙袋。

除了現成的紙盒、紙袋，也有不少麵包店店員用一張紙就可包裹麵包和各式點心，幾乎萬能。