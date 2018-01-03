訪日本自殺森林拍亡者 美網紅挨轟認錯

根據媒體報導，這段影片拍到一名男子上吊自縊，至今已有600萬人看過，在推特（Twitter）引發眾怒後已經撤下。

法新社報導，他是在日本有「自殺森林」之稱的青木原樹海（Aokigahara）拍下這段影片，並上傳至影片分享網站YouTube。

22歲在社群網站走紅的保羅（Logan Paul），在YouTube經營人氣影片部落格，幾乎每天都會上傳影片，有1500萬人訂閱。

（中央社華盛頓2日綜合外電報導）美國演員兼YouTube網紅保羅上傳一段影片，拍到在日本自殺森林自縊的遺體，據稱有600萬人看過並引發網友撻伐，保羅今天道歉並承認鑄下大錯，影片也因違規下架。

更令人憤怒的是一段影片片段，當中可見保羅嘻笑並嘲笑自殺行徑，這段畫面仍在推特流傳。

演員安娜阿卡娜（Anna Akana）推文說：「我弟弟發現我妹妹遺體時，他放聲尖叫，感到恐懼、困惑、悲傷，試圖把她從鬼門關前救回來。沒人會帶著攝影機走進自殺森林，聲稱是要喚起眾人對心理健康的意識。」

另一名推特使用者寫道：「保羅的這種心態真的讓我作嘔，我的兄弟是自殺離開人世…他是上吊結束生命…你到底是多麼麻木不仁還有病態，才能帶著這種心態拍攝別人。」

保羅道歉時說，他上傳這段影片，是為了讓民眾關注到憂鬱症與自殺問題，但方法錯了。

他在聲明中說：「沒有全面評估可能引發的後果，這時候很容易引起爭議。我常常想到我的影響力有多廣，且能力越強，責任越大…這是我人生第一次很後悔地說，我不當地運用這種權力。我不會重蹈覆轍。」

有線電視新聞網（CNN）報導，保羅說：「我鑄下大錯，我不期望能獲得原諒，我來到這裡只是道歉。我為自己感到可恥，對自己很失望。我保證會改過自新，我會變得更好。」

Google旗下的YouTube指出，這段影片違反YouTube服務條款，因此已經移除。

Google發表聲明說：「我們對影片人物的家人深感同情。」聲明又說，YouTube嚴禁「上傳用於嚇人、聳人聽聞或冒犯的暴力或血腥內容」，這種內容只有「在加入適當的教育性或紀錄片資訊下」才獲准公開。（譯者：中央社張曉雯）1070103

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。