綠慘！人妻連兩天迎兩男　全裸愛撫大洗鴛鴦浴

遇到這情況真的綠慘了！去年6月間，新北市一名32歲劉姓男子，透過住家客廳攝影機，意外拍到一陌生男子及妻子的李姓男同事連續兩天分別登門找妻子，赤裸上身撫摸妻子、雙方嘻笑打罵並共洗鴛鴦浴，劉男驚覺遭戴綠帽心有不甘，憤而提告，經新北地院勘驗影片後，認定劉妻及李男通姦，昨（2）日判兩人各賠40萬及20萬元。

據《蘋果》報導，為照顧孩子與防止小偷上門，劉男去年在客廳裝設攝影機，沒想到卻在6月5日當晚拍到一名陌生男子登門，笑著向劉妻說「欸，我沒帶妳送的保險套！」被反問不怕嗎？更無所謂的認為不會那麼倒楣，隨即邀劉妻共浴，洗完澡後又赤裸上身撫摸劉妻全身，之後與劉妻進房，隔段時間雙方才又全裸走出進入浴室洗澡。