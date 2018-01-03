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綠慘！人妻連兩天迎兩男　全裸愛撫大洗鴛鴦浴

社會中心／綜合報導2018/01/03 09:38
▲新北市一名劉姓男子在家裝設攝影機，竟拍到妻子連續兩天與陌生男子「裸體」相見，驚覺被戴綠帽憤而提告。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲新北市一名劉姓男子在家裝設攝影機，竟拍到妻子連續兩天與陌生男子「裸體」相見，驚覺被戴綠帽憤而提告。（示意圖／翻攝自Pixabay）

遇到這情況真的綠慘了！去年6月間，新北市一名32歲劉姓男子，透過住家客廳攝影機，意外拍到一陌生男子及妻子的李姓男同事連續兩天分別登門找妻子，赤裸上身撫摸妻子、雙方嘻笑打罵並共洗鴛鴦浴，劉男驚覺遭戴綠帽心有不甘，憤而提告，經新北地院勘驗影片後，認定劉妻及李男通姦，昨（2）日判兩人各賠40萬及20萬元。

據《蘋果》報導，為照顧孩子與防止小偷上門，劉男去年在客廳裝設攝影機，沒想到卻在6月5日當晚拍到一名陌生男子登門，笑著向劉妻說「欸，我沒帶妳送的保險套！」被反問不怕嗎？更無所謂的認為不會那麼倒楣，隨即邀劉妻共浴，洗完澡後又赤裸上身撫摸劉妻全身，之後與劉妻進房，隔段時間雙方才又全裸走出進入浴室洗澡。

接著又在隔天拍到妻子的37歲李姓男同事登門，只見妻子穿著睡衣開門，李男「褲檔突出」走到房門口，下秒雙方隨即脫去衣物全裸，李男更伸手撫摸劉妻胸部再走入房間，一陣笑鬧後才走出房間到浴室盥洗。劉男得知遭戴綠帽後，心中相當痛苦，氣得對妻子及李男提告，要求兩人各賠100萬元、50萬元。

事後劉妻及李男都辯稱，當日李男是為歸還安全帽才上門，李男當下雖有伸手觸摸劉妻但隨即遭制止，兩人也未發生性關係。不過，法官勘驗影片後，發現李男曾因勃起「褲檔突出」，認定兩人當時應有通姦行為，昨日判劉妻賠償40萬、李男賠償20萬元，仍可上訴。

關鍵字戴綠帽通姦裸體鴛鴦浴勃起人夫人妻
誤公開性侵犯名冊　女警遭調職法辦老婆懷孕還偷吃　球員調情對話曝光

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